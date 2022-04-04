4 апреля
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Экономика

Иранские СМИ заявили, что европейцев от голода спасет отказ от своих же санкций

Иранское издание Farda уверено — Европу ждет голод, если они не откажутся от своих же санкций против России.

Газ.
Газ.
Источник: СС0

Точнее, к этому приведет отказ от российского газа и пшеницы. В качестве примера издание приводит слова бывшего премьер-министра Польши Дональда Туска, который говорит, что цены на хлеб в стране вырастут в четыре раза в случае срыва посевной на Украине.

Помимо этого, предварительный отказ от российского газа привел к удорожанию топлива. Это повлечет за собой перебои с поставкой продовольствия, пишут «Известия».

Иранское СМИ приводит следующие данные: через Польшу транзитом шло около 30% мирового экспорта пшеницы и 20% кукурузы — сокращение поставок из двух стран приведет подорожанию продовольствия по всему миру.

Напомнили они и про подорожание минеральных удобрений.

«Из-за всех вышеупомянутых проблем и критической их важности для Европы весьма вероятно, что европейским политикам и правительствам уже в самое ближайшее время придется поступаться принципами», — пишет издание.

СМИ спрогнозировали также и снятие санкций с самого Ирана.

Напомним, ранее премьер Польши назвал антироссийские санкции неэффективными.

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