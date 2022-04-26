Из-за соцсети самый богатый человек в мире «обеднел» на 44 млрд долларов

Американский миллиардер Илон Маск и руководство соцсети Twitter достигли соглашения по продаже сервиса микроблогов генеральному директору Tesla и SpaceX за $44 млрд, сообщает CNN Business со ссылкой на заявление компании.

«Twitter обладает огромным потенциалом, и я с нетерпением жду совместной работы с компанией и сообществом пользователей, чтобы раскрыть его», — заявил Маск, анонсируя сделку.

Глава совета директоров Twitter Брет Тэйлор со своей стороны написал в микроблоге, что в компании тщательно оценили предложение Маска и считают принятое решение «лучшим движением вперед для акционеров Twitter».

Сделка, которая была единогласно одобрена правлением Twitter, будет закрыта в этом году, пишет «Интерфакс».

Сделка

Маск сделал предложение о покупке Twitter 14 апреля, оценив компанию в $54,2 за акцию, или $43,39 млрд в целом. Тогда он заявил, что это предложение является «наилучшим и последним», и, по словам источников, подтвердил в разговоре с главой совета директоров компании Бретом Тэйлором, что не намерен повышать предложение.

Состоятельный бездомный

Между Илон Маск тем вынужден скитаться по друзьям из-за отсутствия жилья.

«У меня даже нет дома прямо сейчас. Если я еду в район залива, где находится большая часть производства Tesla, то я живу у друзей», — заявил Маск.

«Вопреки стереотипам о миллиардерах, я не трачу много на себя. Единственным исключением является самолет, но я не могу им не пользоваться. Это экономит мое время, которое я могу потратить на работу», — отметил Маск.

В декабре 2021 года недвижимость была продана за $30 млн, а сам Маск жил в сборном арендованном доме.

У Маска нет ни яхты, ни особняков. Бывшая девушка Маска певица Граймс также ранее заявила, что иногда он жил «за чертой бедности».

Между тем Маск пожертвовал акции Tesla на сумму $5,7 млрд на благотворительность.

Ранее самый богатый человек в мире — Илон Маск — решил спасти 42 млн голодающих. Основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск стал самым богатым человеком в мировой истории.

Состояние главы Tesla Илона Маска 1 ноября выросло превысило 300 млрд долларов.