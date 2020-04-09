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Экономика

Из-за коронавируса краевые власти решили отменить День сибирского поля

Агрофорум «День сибирского поля» в нынешнем году решено не проводить. Об этом 9 апреля в ходе онлайн-конференции сообщил заместитель губернатора Алтайского края Александр Лукьянов. При этом пока остаются в силе две продовольственные ярмарки, которые традиционно проводятся ближе к осени.

На Алтае с аншлагом проходит "Всероссийский день поля-2016".
На Алтае с аншлагом проходит "Всероссийский день поля-2016".
Олег Богданов

По словам вице-губернатора, причиной отмены Дня поля стала пандемия коронавируса, которая охватила не только российские регионы, но и весь мир.

Обычно агрофорум проводился в середине июня. В прошлом году в нем приняли участие 270 компаний из 20 регионов России и шести стран мира.

День поля-2019.
День поля-2019.
Анна Зайкова, altapress.ru.

В числе официально отмененных мероприятий Александр Лукьянов назвал и фестиваль напитков «Алтайфест». Однако о том, что его не будет, стало известно еще в феврале. И здесь решающую роль сыграло скорее желание самих учредителей праздника взять паузу.

Что пока не отменяют

«Дни алтайского сыра» и «День мясного гурмана», которые проводят в Барнауле обычно в августе и сентябре, пока не отменены. Их судьбу будут решать позже.

В правительстве края рассчитывают, что пандемия коронавируса пойдет на спад и продовольственные ярмарки все-таки удастся провести.

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