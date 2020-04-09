Из-за коронавируса краевые власти решили отменить День сибирского поля

Агрофорум «День сибирского поля» в нынешнем году решено не проводить. Об этом 9 апреля в ходе онлайн-конференции сообщил заместитель губернатора Алтайского края Александр Лукьянов. При этом пока остаются в силе две продовольственные ярмарки, которые традиционно проводятся ближе к осени.

На Алтае с аншлагом проходит "Всероссийский день поля-2016". Олег Богданов