Из-за коронавируса краевые власти решили отменить День сибирского поля

По словам вице-губернатора, причиной отмены Дня поля стала пандемия коронавируса, которая охватила не только российские регионы, но и весь мир.
Обычно агрофорум проводился в середине июня. В прошлом году в нем приняли участие 270 компаний из 20 регионов России и шести стран мира.
В числе официально отмененных мероприятий Александр Лукьянов назвал и фестиваль напитков «Алтайфест». Однако о том, что его не будет, стало известно еще в феврале. И здесь решающую роль сыграло скорее желание самих учредителей праздника взять паузу.
Что пока не отменяют
«Дни алтайского сыра» и «День мясного гурмана», которые проводят в Барнауле обычно в августе и сентябре, пока не отменены. Их судьбу будут решать позже.
В правительстве края рассчитывают, что пандемия коронавируса пойдет на спад и продовольственные ярмарки все-таки удастся провести.