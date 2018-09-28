В России планируют изменить формулу расчета пенсий

Система расчета страховых пенсий может быть изменена. Корректировки содержатся в одобренных кабинетом министров «Основных направлениях деятельности правительства» до 2024 года.

В документе упоминается балльная система, которую ввели в 2015 году.

По мнению властей, ее необходимо отменить, пишут «Ведомости» со ссылкой на источники в правительстве. Между тем другие собеседники издания заявили, что речь идет только о совершенствовании системы расчетов.

На сегодня для получения страховой пенсии россияне должны достичь пенсионного возраста, накопить трудовой стаж и получить необходимое количество индивидуальных баллов.

Последние при назначении выплат переводятся в рубли (на 1 января 2018 года один балл равен 81,49 рубля). Правительство ежегодно индексирует их ценность. К рассчитанной сумме прибавляется фиксированная выплата (на 1 января 2018 года — 4982,9 рубля). Чтобы получить страховые выплаты, сейчас необходимо проработать девять лет и получить 13,8 пенсионного балла. Ожидается, что через пять лет эти требования изменятся до 15 лет и 30 баллов.

Дисбаланс

Балльная формула содержит дисбаланс: пенсионный балл индексируется по уровню инфляции, что в долгосрочной перспективе приводит к завышению пенсионных обязательств, кроме того, формула непонятна. Наконец, она слишком зависит от зарплаты: работник бюджетной сферы с низкой зарплатой обречен на низкую пенсию.

О том, что балльная пенсионная система может быть изменена, еще в июне сообщала вице-премьер РФ Татьяна Голикова, пишет ura.ru. Она называла это решение «сложным», но отмечала, что принять его необходимо.