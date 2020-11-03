К новым локдаунам призвали готовиться в Минэнерго

Нефтяной отрасли необходимо быть готовой к новым ограничительным мерам из-за второй волны пандемии коронавируса.

Однако более низкая смертность от инфекции по сравнению с первой волной дает повод для определенного оптимизма, сообщил замглавы Минэнерго РФ Павел Сорокин в рамках Международного биржевого форума, пишет ТАСС.

Сорокин напомнил — сейчас некоторые страны Европы уже находятся в условиях карантина, хотя новые локдауны уже не такие жесткие по сранению с весенними.

По его словам, если уровень смертности от COVID-19 останется на текущем уровне, это может означать «свет в конце тоннеля».

Сорокин отметил, что для нефтяного рынка сейчас характерна волатильность, на него значительно давит фактор неопределенности из-за коронавируса, пишет bfm.ru.

Второй фактор, влияющий на рынок, — рост добычи нефти в Ливии, однако пока нет ясности, окажется ли это влияние долгосрочным.

Особое мнение

В странах Европы вводят карантин. Ранее об ужесточении ограничений сообщили в Великобритании, Франции, Германии, Австрии и Португалии.

«Введение повторных локдаунов в основных европейских странах говорит вполне отчетливо о том, что борьба с короновирусом этой зимой станет для многих куда более тяжелой, чем весной. На этом фоне Россия стоит пока особняком — и это вызывает настоящее беспокойство», — комментирует на своей страничке в Facebook известный экономист Владислав Иноземцев.

Экономист отмечает: полгода назад в России не было многодневных ожиданий скорой помощи.

Не было и столь стремительного роста запросов на тему симптомов заражения короновирусом в интернете и такого вала сообщений об отсутствии в аптеках антивирусных препаратов.

Наконец, не было и такой волны заражений и смертей среди близких и дальних знакомых.

«Но самое главное, что, на мой взгляд, свидетельствует о непонимании масштаба процесса — это сама статистика: как во всем мире, так и в основных европейских странах число инфицированных растет кратно, а показатели день ото дня разнятся порой в разы. И только в России нас пытаются убедить, что увеличение числа кейсов идет очень медленно», — продолжает экономист.

Иноземцев не исключает, что Россия в ближайшие месяцы столкнется с катастрофическим всплеском эпидемии и показное безразличие к ней населения сменится откровенно паническим.

Между тем президент РФ Владимир Путин заявил, что в стране не планируется вводить общенациональный локдаун из-за пандемии коронавируса. По его словам, власти четко понимают, как нужно действовать в данной ситуации.