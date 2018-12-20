Как алтайское хозяйство безуспешно борется с властями, нерадивыми жителями и лошадьми-беспризорниками

В конце ноября сельскохозяйственная фирма «Путь Ильича» обратилась в суд. До этого руководство предприятия больше года пыталось доказать факты масштабных потрав своих посевов в Чарышском районе. Но все безуспешно. Ответчики искусно уходят от ответа, пользуясь коллизиями в законе, местные власти оправдываются за бездействие. Что за скандальная история произошла в отдаленном районе края, разбирался altapress.ru.

«Привыкли так жить»

Предприниматель Владимир Селицкий решил развивать сельскохозяйственное направление в Чарышском районе еще в 2009 году. С нуля построил крупный животноводческий комплекс, завез скот мясной породы, начал скупать паевые земли.

Сейчас «Путь Ильича» — крупнейшее в районе хозяйство. У него более 3 тысяч голов мясного скота, 16 тысяч гектар пашни и круглогодичное производства, в котором занято 60 местных жителей.

Сам инвестор сельхозпредприятие бизнесом не считает: 8 предыдущих лет прибыль оно не приносило. Но от своей цели сделать «Путь Ильича» успешным Селицкий решил не отступать. Сейчас он об этом уже жалеет.

Проблемы с местными жителями у предпринимателя начались буквально сразу. Селяне, которые привыкли выпускать свой скот безнадзорно, никакой проблемы в этом не видели. За бродячих по окрестностям животных их обычно не наказывали.

Борьба с последствиями наводнения в Чарышском районе. altairegion22.ru.

Администрация сельсовета их журила только на словах. Директору колхоза «Сосновский», существовавшему здесь до последнего времени, было не до разборок. Когда начала рушиться «Изумрудная страна», в которую входило хозяйство, проблем и без того хватало.

У руководства «Пути Ильича» оказалась иная позиция.

Наталья Сафонова,

представитель сельскохозяйственной фирмы «Путь Ильича»:

Изначально с местными жителями мы пытались договориться. Объясняли, что домашний скот нельзя выпускать безнадзорно. Все бесполезно. Даже сделали специальную листовку, в которой предупреждали: если обнаружим животных на наших полях, будем отгонять их в свои парк, который должен был стать своеобразной штрафстоянкой. Но и это не помогло. У меня такое ощущение, что они просто привыкли так жить. А мы, чужаки, начали навязывать им свои порядки.

В хозяйстве рассказывают: каждый год на полях то и дело появлялся скот. Бывало, что на посевы, которые тянутся между селами Маральи Рожки и Усть-Пихтовка забредало по три-пять коров. Ущерб от них вроде бы небольшой, но тоже неприятно.

А самый серьезный инцидент произошел полтора года назад.

Затоптали копытами

Николай Прусов, руководящий животноводческим комплексом в Чарышском районе, помнит все происходившее 25 июня 2017 года, как сейчас. В тот день он возвращался с одного откормочника КРС на другой и обомлел, когда увидел, что на полях только зацветшей гречихи мирно гуляет целый табун лошадей.

По закону в таких случаях Прусову нужно было вызвать представителя сельсовета и местного участкового, который бы зафиксировал факт потравы посевов и начал искать хозяина животных.

Лагерь Алтайского краевого археологического общества в Чарышском районе. Август 2018 года. Фото предоставлено организаторами.

Но сделать это оперативно в условиях Чарышского района сложно: мобильная связь на большей части территории отсутствует. Чтобы дозвониться до кого-нибудь, надо подниматься на пригорок. Терять время Николай Прусов не стал и решил сгонять лошадей с поля. Акты обследования земельного участка он составил самостоятельно.

А дальше началась детективная история.

Из материалов суда, который позже разбирался в деле, следует, что 60 лошадей оказались в парке «Пути Ильича». Руководство предприятие предупредило полицию: если объявится владелец, пусть приезжает и забирает. На следующий день явился местный житель Николай Хартов.

Николай Хартов,

житель села Маральи Рожки ( из показаний в Чарышском районном суде Алтайского края):

Вопрос: Вы когда приехали за конями? Ответ: Вечером 26 июня 2017 года, когда узнал, что моих коней закрыли в парке и не кормят. Вопрос: Где находились лошади? Ответ: В самом селе в Усть-Пихтовке на горе, там находится животноводческий комплекс, раньше там оленей держали. Парк огорожен сеткой рабицей. Вопрос: В парке только ваши лошади находились? Ответ: Только мои. Подъехали мы втроем, подошел скотник Сарычев, он там один находился. Я сказал, что за своими лошадьми приехал. Он ответил: «Что-то долго едете». Я попросил Сарычева показать, где мои лошади, он показал. Мы их вывели с территории и я угнал их в лес.

Судя по объяснительной, которую составил местный участковый 27 июня 2017 года (документ имеется в распоряжении редакции), Николай Хартов признал, что лошади его. Как они оказались в хозяйстве «Путь Ильича», он знает только с чужих слов. И вообще, животные у него послушные, пасутся в урочище, он их каждый день навещает. Хотя пропажи он хватился только на вторые сутки. Факт потравы он не признал.

Между тем, полиция составила все документы и передала их в администрацию сельсовета. После чего коневода оштрафовали на 1 тыс. рублей.

Проблему это не решило: табун лошадей на полях «Пути Ильича» за лето 2017 года «погостил» еще дважды.

Я — не я , лошадь не моя

После того, как лошади хорошенько порезвились на поле гречихи, руководство предприятия не стало спускать все на тормозах. Пригласило эксперта, провело исследование потрав и высчитало ущерб — 204 тысячи рублей. Взыскивать его решили через суд.

Николай Хартов признавать свою вину не собирался. Он предоставил в суд справку о том, что никаких 60 лошадей у него нет, а есть всего одна кобыла. Доказательством стала выписка из хозяйственной книги. Согласно ей, табун принадлежит отцу Харлова — Валерию. А тот о происшествии вроде как ничего и не знает.

Наталья Сафонова,

представитель сельскохозяйственной фирмы «Путь Ильича»:

Больше всего нас удивляет, что ни полиция, ни сельсовет не проверили данные в хозяйственной книге. Кроме как халатностью, я это никак назвать не могу. В суде штраф Николаю Хартову отменили. Так как перспектив у этого дела не было, мы решили не настаивать и подать новый иск теперь уже в отношении Валерия Хартова.

Второй заход в суд также результата не принес. Оказалось, что лошади, побывавшие на поле с гречихой, не тавреные и по сути являются «беспризорниками». При этом на прениях сторон свидетели Харлова доказывали, что у его лошадей тавро как раз имеется.

Николай Екимков ,

житель села Маральи Рожки ( из показаний в Чарышском районном суде Алтайского края):

Вопрос: Подскажите, чьих лошадей вы помогали выгонять из животноводческого комплекса? Ответ: Хартова. Вопрос: Хартов вам сказал, когда звонил или до этого у вас были какие-то совместные мероприятия с Хартовым Н.В., связанные с лошадьми? Ответ: Раньше мы вместе лошадей держали, потом разделились. Вопрос: Вы точно знаете, что это его лошади? Ответ: У него лошади тавреные. Вопрос: Лошади у Хартова все тавреные? Ответ: Да, все. Мы раньше вместе таврили.

Проверить истинность показаний Екимкова оказалось невозможно. На тот момент, когда суд приступил к рассмотрению иска, семейство Хартовых свой табун уже продало, спрятав концы в воду.

Судья в Чарыше посчитал, что доказательств того, что именно их животные нанесли ущерб недостаточно, поэтому в удовлетворении иска отказал.

Потерянные 16 га гречки никто хозяйству не оплатил. Животные в районе продолжили бродить безнадзорно.

Продолжение следует

В октябре 2018 года лошадиная история получила продолжение. На этот раз набегу подверглись посевы дорогостоящих кормовых культур. В хозяйстве полагают: животные принадлежат двум жителям Маральих Рожек Николаю Екимкову и Ивану Пахорукову, которые в суде выступали на стороне Хартовых.

Имя Ивана Пахорукова еще до этого фигурировало в криминальных сводках. В 2015 году он, будучи участковым, был задержан по подозрению в незаконной охоте.

Табун лошадей. СС0

Наталья Сафонова утверждает: зафиксировать факт последней потравы не удалось. Глава администрации Маралихинского сельсовета Светлана Медведева на место выехать не смогла, сославшись на свою командировку в Барнаул. Местная полиция, по словам Сафоновой, вызов проигнорировала.

Представителю сельхозпредприятия пришлось обратиться в прокуратуру района по факту бездействия местных властей.

А в конце ноября юристы направили апелляционную жалобу на решение суда Чарышского района в отношении Валерия Хартова. Истец Владимир Селицкий надеется на непредвзятость краевого суда и пересмотр дела.

Наталья Сафонова,

представитель сельскохозяйственной фирмы «Путь Ильича»:

Для нас сам факт возмещение ущерба не столь важен. Мы хотим добиться справедливости и судебного прецедента, который бы позволил навести порядок.

Несмотря на назревающий конфликт от своих планов по развитию сельхозпредприятия в Чарышском районе собственник отказываться не собирается. В следующем году в «Пути Ильича» планируют увеличить поголовье скота и рассматривают варианты молочного производства.

Кроме того, инвесторы разрабатывают проект по открытию здесь новой фермы мясного овцеводства. Уникальных бесшерстных овец породы Доплер планируют завести из европейской части страны.

Лошадь. Конь СС0

Что касается растениеводства, которое регулярно подвергается «набегам», то здесь руководство хозяйства не видит иного варианты, как выставить у полей ЧОП — со всеми вытекающими последствиями. Опять же, если все стороны конфликта не захотят прийти к консенсусу.

Мнение

Андрей Дремов,

заместитель главы администрации Чарышского района: