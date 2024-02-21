Как в Барнауле готовятся к онлайн-голосованию за благоустройство общественных территорий

Совещание по подготовке и организации в Барнауле всероссийского онлайн-голосования по выбору общественных территорий для благоустройства в 2025 году провел первый заместитель главы администрации Барнаула Андрей Федоров.

Совещание по подготовке и организации в Барнауле всероссийского онлайн-голосования по выбору общественных территорий для благоустройства в 2025 году.

Также участие в нем приняли представители министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края, профильных комитетов, депутаты и общественники.

Совещание по подготовке и организации в Барнауле всероссийского онлайн-голосования по выбору общественных территорий для благоустройства в 2025 году. Фото предоставлено пресс-службой Администрации города Барнаула.

Как неоднократно сообщал altapress.ru, определение общественных территорий для благоустройства проходит в онлайн-режиме ежегодно в рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда», инициированного президентом России Владимиром Путиным.

Благодаря такому механизму барнаульцы имеют возможность самостоятельно определить, какие общественные пространства будут благоустроены. Напомним, что всего с 2019 года благодаря нацпроекту в краевой столице преобразилось 17 общественных территорий.

По словам председателя городского комитета по благоустройству Петра Воронкова, в 2024 году голосование пройдет в марте и апреле. Барнаульцы смогут отдать свой голос за одну из 37 территорий, а также проголосовать за понравившийся дизайн-проект второго этапа благоустройства территории бывшего парка имени Ленина.

Результаты голосований, проводимых в предыдущие годы, показывают, что с каждым годом все больше барнаульцев проявляют активную позицию и интерес к улучшению городской среды. Так, в прошлом году в голосовании приняли участие более 63 тысяч барнаульцев, что почти на 20 тысяч больше, чем в 2022 году. Большинство голосов было отдано за реновацию территории бывшего парка имени Ленина, в этом году здесь пройдет первый этап благоустройства. Кроме того, продолжится благоустройство парка «Юбилейный», — отметил Пётр Воронков.

Совещание по подготовке и организации в Барнауле всероссийского онлайн-голосования по выбору общественных территорий для благоустройства в 2025 году. Фото предоставлено пресс-службой Администрации города Барнаула.

Ожидается, что в текущем году при проведении голосования будут активно работать волонтеры, набор которых продолжается в данный момент.

К слову, волонтером может стать любой горожанин в возрасте старше 14 лет, для этого необходимо лишь пройти регистрацию на платформе ДОБРО.РФ «Голосование за благоустройство – 2024».

Основной их задачей будет сообщать горожанам о возможности участия в голосовании, объяснять его цели и значение для Барнаула, а также рассказывать о парках, скверах и других территориях, за которые можно будет отдать голос.

Важно отметить, что курировать каждую территорию, принимающую участие в голосовании, будут депутаты Барнаульской городской Думы. Это позволит проводить информационную работу среди населения и донести до горожан важность самого вопроса благоустройства.

По словам Андрея Федорова, сегодня онлайн-голосование по выбору общественных территорий стало очень популярным среди населения, и барнаульцы с радостью принимают участие в нем.

Жители видят, как преображаются наши городские территории, где они постоянно гуляют и отдыхают. Мы, в свою очередь, обязаны оказывать полную поддержку горожанам, чтобы каждый из них мог проголосовать за свою любимую территорию в удобное для него время и в удобном ему месте, — подчеркнул первый заместитель главы администрации города.

Андрей Фёдоров. Фото предоставлено пресс-службой Администрации города Барнаула.

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