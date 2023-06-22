Какие города и районы Алтайского края зарабатывают больше остальных

Министерство финансов Алтайского края опубликовало данные по исполнению консолидированных бюджетов муниципалитетов региона по состоянию на 1 июня 2023 года.

По данным краевого минфина, всего за 5 месяцев 2023 года в бюджеты муниципальных образований поступили доходы в сумме 29,9 млрд рублей. По сравнению с таким же периодом прошлого года, эта сумма выросла на 2%.

Собственные доходы городов, районов и округов края составили 9,3 млрд рублей, что соответствует прошлогоднему уровню. Доля собственных доходов в местных бюджетах составила всего 31%.

Деньги. Финансы. pexels.com

Все остальные деньги — это средства федерального и краевого бюджетов. Так, финансовая помощь составила 20,5 млрд рублей, что на три процента больше, чем в 2022 году.

При этом расходы алтайских муниципалитетов составили 30,4 млрд рублей — сумма за год выросла на 6%.

Среди городов Алтайского края ожидаемо больше всего заработал бюджет Барнаула — 3,67 млрд рублей. Также с большим отрывом в лидерах по собственным доходам оказались Бийск — 761,6 млн и Рубцовск — 273,3 млн рублей.

Финансы. Доход. СС0

Среди районов-лидеров в списке расположились Павловский — 188,6 млн рублей, Первомайский — 181,7 млн рублей и Каменский районы — 160,3 млн рублей.

Меньше всего собственных доходов в абсолютном выражении у Ельцовского района — 14,6 млн рублей, а также у Суетского — 18,4 млн рублей и Солтонского — 21,6 млн рублей.

Ранее глава краевого минфина рассказал, что в 2022 году региональный бюджет смог сэкономить порядка пяти млрд рублей.