Каждый пятый житель Республики Алтай оказался за чертой бедности

Свыше 20% населения Республики Алтай оказалось за чертой бедности, согласно рейтингу регионов по доходам населения, опубликованном агентством «РИА Рейтинг».

Республика Алтай оказалась на 82-м месте среди российских регионов по доходам населения на начало 2023 года. Кроме того, за чертой бедности, согласно данным рейтинга, проживает 20,4% населения региона.

Отношение медианных доходов к стоимости фиксированного набора товаров и услуг в республике оказалось равным 1,05.

Алтайский край занял 75 место. Доля проживающих за чертой бедности в крае оказалась равна 15,4%. Медианные доходы жителей края относятся к стоимости фиксированного набора товаров и услуг с коэффициентом 1,26.

Лидером рейтинга, как и год назад, стал Ямало-Ненецкий автономный округ. В этом регионе показатель медианных доходов и фиксированного набора составил 3,24.

Второе место занимает еще один северный нефтегазовый регион – Ненецкий автономный округ со значением в 2,97. В целом эти два региона занимают первые места с достаточно большим отрывом.

Ранее стало известно, что российские власти обсуждают возможность второй волны приватизации.