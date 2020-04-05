«Какие-то потери возможны»: Томенко обсудил, как не обрушить бизнес на Алтае

На мероприятии рассмотрели предложения по поддержке предприятий реального сектора экономики, малого и среднего бизнеса в условиях противодействия распространения коронавируса.

Томенко подчеркнул, что меры поддержки необходимо предоставить не только крупным предприятиям, а также малому и среднему бизнесу, который обеспечивает большое число жителей края.

«Мы все заинтересованы в том, чтобы наш бизнес не обрушился, не провалился серьезно. Какие-то потери возможны, но в конце концов эти люди, компании и организации кормят весь край и всю страну. Если они не смогут работать и зарабатывать деньги для себя, они не смогут зарабатывать деньги для общества и государства. Поэтому, конечно, наша задача — их поддержать», — отметил Томенко.

Виктор Томенко провел рабочее совещание. altairegion22.ru

Ранее губернатор утвердил перечень из 37 системообразующих организаций Алтайского края, имеющих региональное значение и оказывающих существенное влияние на занятость населения и социальную стабильность.

На совещании Томенко отметил, что необходимо расширить список организаций. Кроме того, он поручил организовать работу с предприятиями по соблюдению санитарно-эпидемиологических требований — для возобновления деятельности и сохранения производственной цепочки.

«По поручению главы региона проводится анализ большого спектра предложений по поддержке крупного бизнеса, малого и среднего предпринимательства, в том числе предприятий санаторно-курортной и туристической отрасли», — заверили в правительстве края.

Кроме того, перед нависшей угрозой роста безработицы в ходе совещания рассмотрели предложения по обеспечению устойчивости рынка труда.

Напомним, ранее правительство Алтайского края разъяснило, как предприятия малого и среднего бизнеса будут осуществлять свою деятельность в период объявленных нерабочих дней.