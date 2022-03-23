Канцлер Германии заявил об «обратном эффекте» антироссийских санкций

Шольц отметил, что в санкционной политике учитывается обратное влияние санкций на страны, которые их ввели, поэтому этот эффект должен быть «преодолимым».
«Может выйти так, что речь будет идти не о краткосрочных делах, но о длительном противостоянии. И мы должны его вместе выстоять. Поэтому позиция Германии по этому вопросу неизменна. Кроме того, это справедливо и для многих других стран-членов, которые сильно зависят от импорта нефти, газа, угля, сильнее, чем Германия. И никого нельзя оставлять на произвол судьбы в этом вопросе», — отметил он.
Канцлер подчеркнул, что Европа и ее партнеры приняли «самые жесткие санкции, которые когда-либо принимались против такой большой страны».
По его словам, санкции влияют на экономическое развитие России, а их последствия «будут еще более драматичными».
Шольц уверен, что долгосрочную цель снижения зависимости Евросоюза от импорта нефти, газа и угля из России разделяют все страны-члены ЕС.
«Когда это получится, когда эта диверсификация быстро будет достигнута, то этот эффект (прекращения импорта энергоносителей из РФ) в некотором смысле проявится автоматически», — добавил он.