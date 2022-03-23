23 марта
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Экономика

Канцлер Германии заявил об «обратном эффекте» антироссийских санкций

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что при введении санкций против России необходимо учитывать их «обратный эффект», сообщает РИА «Новости».

Санкции.
Санкции.
открытые источники в интернете

Шольц отметил, что в санкционной политике учитывается обратное влияние санкций на страны, которые их ввели, поэтому этот эффект должен быть «преодолимым».

«Может выйти так, что речь будет идти не о краткосрочных делах, но о длительном противостоянии. И мы должны его вместе выстоять. Поэтому позиция Германии по этому вопросу неизменна. Кроме того, это справедливо и для многих других стран-членов, которые сильно зависят от импорта нефти, газа, угля, сильнее, чем Германия. И никого нельзя оставлять на произвол судьбы в этом вопросе», — отметил он.

Канцлер подчеркнул, что Европа и ее партнеры приняли «самые жесткие санкции, которые когда-либо принимались против такой большой страны».

По его словам, санкции влияют на экономическое развитие России, а их последствия «будут еще более драматичными».

Шольц уверен, что долгосрочную цель снижения зависимости Евросоюза от импорта нефти, газа и угля из России разделяют все страны-члены ЕС.

«Когда это получится, когда эта диверсификация быстро будет достигнута, то этот эффект (прекращения импорта энергоносителей из РФ) в некотором смысле проявится автоматически», — добавил он.

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