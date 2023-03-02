Развитие туризма Сибири обсуждают на Красноярском экономическом форуме, который стартовал вчера. На круглом столе «Туризм как драйвер развития региональной экономики» в рамках трека форума «Экология и туризм» участники рассмотрели коммерческую привлекательность туристических продуктов в сибирских регионах, обсудили возможности для реализации масштабных туристических проектов.

На примере развития туризма в Республике Алтай на Красноярском форуме представлены наиболее востребованные и популярные виды и объекты туризма. О развитии курорта Манжерок, как туристического кластера, в первый день работы форума рассказал председатель совета директоров курорта «Манжерок» Иван Морозов.

— Манжерок — один из ярких примеров успешного комплексного развития территории, где образующую роль играет инвестор — Сбербанк, который практически «с нуля» развивает успешную туристическую территорию. Это уникальный проект, реализацией которого сегодня занимается команда с «олимпийским» опытом, — сказал Иван Морозов.

По словам спикера, курорт прошел долгий пусть становления от проблемного актива с нестабильными финансовыми показателями до лидера российского туризма, где сегодня используется принцип круглогодичного использования территории. Если летом речь идёт о пешем туризме, активном отдыхе и байк-парке, то зимой это 22 км горнолыжных трасс, 3 подъёмника и современная система оснежения. В ближайшей перспективе общая протяженность трасс увеличится в разы и составит 67 км.

— Помимо туристической составляющей, у курорта «Манжерок» весомая роль в локальной экономике региона. Сегодня курорт выступает драйвером экономики и влияет на социально-экономическое развитие всего Сибирского Федерального округа", — подчеркнул Иван Морозов.

Председатель совета директоров курорта также добавил, что «Манжерок» является самым крупным работодателем Республики Алтай, где с вводом в эксплуатацию пятизвёздочного отеля будет создано более 2 тысяч рабочих мест.

Отметим, Красноярский экономический форум — площадка для авторитетных российских и зарубежных экспертов, множество форматов, десятки соглашений. КЭФ-2023 проходит с 1 по 3 марта. Представители власти, бизнес-сообщества, научных и общественных организаций, собрались, чтобы обсудить вопросы развития Сибири и страны в целом с учётом новых геополитических и экономических условий.