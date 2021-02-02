Киллеры для «короны». Барнаул готовится поставить на поток производство суперзащитных масок

Совсем другая история
Вирусы и бактерии — «публика» очень изменчивая: они мутируют. И никто, увы, не знает наверняка, защитит ли от новых штаммов выпущенная в массы вакцина.
Маска — совсем другая история. Михаил Мошнин (выпускник алтайского медуниверситета, живущий в Москве) рассуждал так: если вдыхаемый воздух будет облучать специальный светодиод, она защитит от любых вирусов.
Идея уничтожать микро-нечисть в воздухе посредством ультрафиолетового излучения не новая: бактерицидные лампы в больничных палатах, наверное, видели все.
Однако, эти лампы «пожирают» много энергии. К тому же они громоздки — в маску их не вставить.
Так появилась идея использовать компактные и менее энергоемкие светодиоды, расположив их в закрепленных на маске коробочках — съемных фильтрах.
Крайне вредная штука
К светодиодам у разработчиков супер-маски, надо сказать, давний интерес.
Несколько лет назад фирма Борисова по патенту Мошнина создала в Барнауле светодиодную установку для лечения псориаза ладоней и подошв. Деньги на это выделило правительство края.
«Такого прибора нет нигде в мире, сейчас он проходит углубленные клинические испытания в „Псориаз-центре“ в Москве», — рассказывает Михаил Мошнин.
Успех вдохновил на дальнейшие эксперименты. И коронавирус, нежданно-негаданно вцепившийся в человечество мертвой хваткой, их только простимулировал.
Опыты подтвердили: да, ультрафиолетовое излучение светодиодов убивает вирусы. Однако беда была вот в чем: вокруг светодиодов нужной длиной волны (254−280 нанометров) образуется озон.
А озон для человека — крайне вредная штука.
Производители помалкивают
Среди обывателей репутация у озона, близкой «родни» кислорода, которым мы дышим, нередко вполне положительная. Кто не слышал, что озоновый слой где-то там, наверху, защищает все живое на Земле от губительного излучения Солнца?
Но одно дело озон на высоте 15−30 километров. И совсем другое — у носа человека.
В России этот газ относят к веществам первого класса опасности, он разрушает ткань легкого и даже, возможно, способствует образованию рака.
«Мы провели эксперименты в АлтГУ под руководством завкафедрой органической химии доктора химических наук Натальи Базарновой. И подтвердили: да, озон действительно образуется», — продолжает Сергей Борисов.
Хуже того, озон, по данным Мошнина, выделяют рециркуляторы, которые сейчас повсюду используют для обеззараживания воздуха. «Только их производители об этом помалкивают», — говорит он.
Серебро, сеточка и бисер
И вот разработчики придумали, как справиться с озоном в маске.
Вместе с учеными химфака МГУ они выяснили: этот газ (трехатомный кислород) легко реагирует с серебром, преобразуясь в обычный (и, стало быть, нетоксичный) кислород.
«Серебро действует как катализатор», — объясняет Михаил Мошнин.
Затем Сергей Борисов начал эксперименты, как и на что это серебро нанести, чтобы носить маску было удобно.
Сначала хотели сделать многослойную металлическую сеточку с гальваническим покрытием серебра. Потом установили фильтр с посеребренным бисером. Оба варианта оказались неудобными — их отвергли.
Губка с напылением
Тогда ученые АлтГУ предложили другое — инновационное — решение: вакуумное напыление серебра на губку с крупными порами. На кафедре физики университета это и сделали доктор физматнаук Сергей Макаров и его сотрудники.
За счет напыления на губке создается тонкая серебряная пленка с высокой чистотой. Поверхность соприкосновения с воздухом у такой штуки очень большая, а вес, наоборот, совсем маленький.
«Вдыхаемый воздух проходит через светодиоды, озонируется, натыкается на нашу серебряную губочку и заходит внутрь, уже освобожденный от озона. Это подтвердили эксперименты на кафедре органической химии университета. Срок ее жизни вечный — пока не сгорят светодиоды. А они работают очень долго» — объясняет Сергей Борисов.
С утра до вечера
За основу конструкции взяли маску для строителей — на лицевой ее части с обеих сторон закреплены съемные фильтры.
Угольный порошок из фильтров извлекли. В коробочке установили светодиоды и серебряную губочку. Светодиоды работают от блока питания — аккумулятора от телефона, который можно держать в нагрудном кармане.
«В этой работе нам помогли специалисты „Барнаульского светодиодного завода“. Аккумулятор можно ночью подзарядить, утром надеть маску и ходить в ней до вечера», — говорит Сергей Борисов.
Сам себе инвестор
Словом, принципы действия маски уже отработаны — осталось «докрутить» некоторые детали и завершить испытания эффективности уничтожения вирусов.
Сейчас в Москве идут эксперименты с мощностью светодиодов — ищут оптимальную. От этого будет зависеть и мощность аккумуляторов, которые должны выдержать минимум 12 часов без подзарядки.
Экспериментируют разработчики и с весом конструкции, и с ее размерами — хотят сделать ее эргономичной.
На доработку и начало производства потребуется еще несколько месяцев. Предприниматели — сами себе инвесторы, эксперименты проводят за свои средства, так что доработка идет не так быстро, как им бы хотелось.
Но о том, что к моменту начала производства суперзащитной маски проблема с коронавирусом испарится, ни Борисов, ни Мошнин не беспокоятся.
«Коронавирус с нами надолго, так просто от него человечество не избавится. К тому же наша маска уничтожает любые вирусы, независимо от разновидности», — говорит Михаил Мошнин.
Кому пригодится такая маска?
- Медикам, работающим в «красной зоне».
- Людям, которые заразились инфекцией и находятся в семье на самоизоляции
- Всем, кто длительное время находится в местах скопления людей.