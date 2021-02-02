Киллеры для «короны». Барнаул готовится поставить на поток производство суперзащитных масок

Предприниматель из Барнаула Сергей Борисов и его компаньон врач Михаил Мошнин из Москвы готовятся запустить в производство маску, уничтожающую 100% зловредных микроорганизмов, включая вирусы. Они полагают: коронавирус с нами надолго, и, к тому же, опасность новых эпидемий — вполне реальная. Они раскрыли altapress.ru секреты, в чем сила маски и когда они смогут поставить производство на поток.

Коронавирус. Он с нами надолго.

Совсем другая история

Вирусы и бактерии — «публика» очень изменчивая: они мутируют. И никто, увы, не знает наверняка, защитит ли от новых штаммов выпущенная в массы вакцина.

Маска — совсем другая история. Михаил Мошнин (выпускник алтайского медуниверситета, живущий в Москве) рассуждал так: если вдыхаемый воздух будет облучать специальный светодиод, она защитит от любых вирусов.

Михаил Мошнин. Врач-дерматолог , биофизик. @psoriasis_premium

Идея уничтожать микро-нечисть в воздухе посредством ультрафиолетового излучения не новая: бактерицидные лампы в больничных палатах, наверное, видели все.

Однако, эти лампы «пожирают» много энергии. К тому же они громоздки — в маску их не вставить.

Так появилась идея использовать компактные и менее энергоемкие светодиоды, расположив их в закрепленных на маске коробочках — съемных фильтрах.

В начале была идея. Pixabay.com

Крайне вредная штука

К светодиодам у разработчиков супер-маски, надо сказать, давний интерес.

Несколько лет назад фирма Борисова по патенту Мошнина создала в Барнауле светодиодную установку для лечения псориаза ладоней и подошв. Деньги на это выделило правительство края.

«Такого прибора нет нигде в мире, сейчас он проходит углубленные клинические испытания в „Псориаз-центре“ в Москве», — рассказывает Михаил Мошнин.

Михаил Витальевич Мошнин. Дмитрий Лямзин

Успех вдохновил на дальнейшие эксперименты. И коронавирус, нежданно-негаданно вцепившийся в человечество мертвой хваткой, их только простимулировал.

Опыты подтвердили: да, ультрафиолетовое излучение светодиодов убивает вирусы. Однако беда была вот в чем: вокруг светодиодов нужной длиной волны (254−280 нанометров) образуется озон.

А озон для человека — крайне вредная штука.

Маска. Уничтожает 100% вирусов. altapress.ru

Производители помалкивают

Среди обывателей репутация у озона, близкой «родни» кислорода, которым мы дышим, нередко вполне положительная. Кто не слышал, что озоновый слой где-то там, наверху, защищает все живое на Земле от губительного излучения Солнца?

Но одно дело озон на высоте 15−30 километров. И совсем другое — у носа человека.

В России этот газ относят к веществам первого класса опасности, он разрушает ткань легкого и даже, возможно, способствует образованию рака.

«Мы провели эксперименты в АлтГУ под руководством завкафедрой органической химии доктора химических наук Натальи Базарновой. И подтвердили: да, озон действительно образуется», — продолжает Сергей Борисов.

Хуже того, озон, по данным Мошнина, выделяют рециркуляторы, которые сейчас повсюду используют для обеззараживания воздуха. «Только их производители об этом помалкивают», — говорит он.

Бактерицидный рециркулятор. Открытые источники.

Серебро , сеточка и бисер

И вот разработчики придумали, как справиться с озоном в маске.

Вместе с учеными химфака МГУ они выяснили: этот газ (трехатомный кислород) легко реагирует с серебром, преобразуясь в обычный (и, стало быть, нетоксичный) кислород.

«Серебро действует как катализатор», — объясняет Михаил Мошнин.

Затем Сергей Борисов начал эксперименты, как и на что это серебро нанести, чтобы носить маску было удобно.

Сначала хотели сделать многослойную металлическую сеточку с гальваническим покрытием серебра. Потом установили фильтр с посеребренным бисером. Оба варианта оказались неудобными — их отвергли.

Серебро. Напыление. www.livemaster.ru/item/36815966-materialy-dlya-tvorchestva-serebro-999-proby

Губка с напылением

Тогда ученые АлтГУ предложили другое — инновационное — решение: вакуумное напыление серебра на губку с крупными порами. На кафедре физики университета это и сделали доктор физматнаук Сергей Макаров и его сотрудники.

За счет напыления на губке создается тонкая серебряная пленка с высокой чистотой. Поверхность соприкосновения с воздухом у такой штуки очень большая, а вес, наоборот, совсем маленький.

«Вдыхаемый воздух проходит через светодиоды, озонируется, натыкается на нашу серебряную губочку и заходит внутрь, уже освобожденный от озона. Это подтвердили эксперименты на кафедре органической химии университета. Срок ее жизни вечный — пока не сгорят светодиоды. А они работают очень долго» — объясняет Сергей Борисов.

Маска. Уничтожает 100% вирусов. altapress.ru

С утра до вечера

За основу конструкции взяли маску для строителей — на лицевой ее части с обеих сторон закреплены съемные фильтры.

Угольный порошок из фильтров извлекли. В коробочке установили светодиоды и серебряную губочку. Светодиоды работают от блока питания — аккумулятора от телефона, который можно держать в нагрудном кармане.

«В этой работе нам помогли специалисты „Барнаульского светодиодного завода“. Аккумулятор можно ночью подзарядить, утром надеть маску и ходить в ней до вечера», — говорит Сергей Борисов.

Маска. Уничтожает 100% вирусов. altapress.ru

Сам себе инвестор

Словом, принципы действия маски уже отработаны — осталось «докрутить» некоторые детали и завершить испытания эффективности уничтожения вирусов.

Сейчас в Москве идут эксперименты с мощностью светодиодов — ищут оптимальную. От этого будет зависеть и мощность аккумуляторов, которые должны выдержать минимум 12 часов без подзарядки.

Экспериментируют разработчики и с весом конструкции, и с ее размерами — хотят сделать ее эргономичной.

Коронавирус. Он с нами надолго. Pixabay.com

На доработку и начало производства потребуется еще несколько месяцев. Предприниматели — сами себе инвесторы, эксперименты проводят за свои средства, так что доработка идет не так быстро, как им бы хотелось.

Но о том, что к моменту начала производства суперзащитной маски проблема с коронавирусом испарится, ни Борисов, ни Мошнин не беспокоятся.

«Коронавирус с нами надолго, так просто от него человечество не избавится. К тому же наша маска уничтожает любые вирусы, независимо от разновидности», — говорит Михаил Мошнин.

Красная зона. altairegion22.ru

Кому пригодится такая маска?