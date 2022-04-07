Китайские компании начали покупать российский уголь за юани

Импортеры КНР начали ввозить в страну российский уголь, расплачиваясь за него юанями, сообщает ТАСС со ссылкой на портал Tencent .

Консалтинговая фирма Fenwei Energy Information Service отметила, что в марте несколько китайских компаний использовали юани для покупки угля в России.

«Первая приобретенная партия прибудет в текущем месяце», — уточнили в компании.

Кроме того, по сведениям портала, на расчеты в юанях также согласились некоторые поставщики нефти из России.

Среди прочих видов сырья указали железную руду, которую, как утверждается, российские компании собираются экспортировать в КНР за китайскую валюту.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил за рубли продавать европейским странам нефть, зерно, масло, уголь и лес.