7 апреля
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Экономика

Китайские компании начали покупать российский уголь за юани

Импортеры КНР начали ввозить в страну российский уголь, расплачиваясь за него юанями, сообщает ТАСС со ссылкой на портал Tencent.

Уголь.
Уголь.
Pixabay.com

Консалтинговая фирма Fenwei Energy Information Service отметила, что в марте несколько китайских компаний использовали юани для покупки угля в России.

«Первая приобретенная партия прибудет в текущем месяце», — уточнили в компании.

Кроме того, по сведениям портала, на расчеты в юанях также согласились некоторые поставщики нефти из России.

Среди прочих видов сырья указали железную руду, которую, как утверждается, российские компании собираются экспортировать в КНР за китайскую валюту.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил за рубли продавать европейским странам нефть, зерно, масло, уголь и лес.

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