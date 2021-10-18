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Экономика

Комитет администрации Барнаула, его главу и осужденного вице-мэра требуют привлечь к ответственности за аптеку

Конкурсный управляющий акционерного общества «Аптека № 132», признанного банкротом, подал заявление о привлечении к субсидиарной ответственности собственника — комитет по управлению муниципальной собственности. В числе лиц, которых он намерен привлечь к «субсидиарке», фигурируют также председатель комитета и даже бывший вице-мэр, осужденный по уголовному делу.

В аптеке.
В аптеке.
Олег Богданов

Группа контролирующих лиц

Конкурсный управляющий АО «Аптека № 132» Михаил Андреев подал в арбитраж заявление о привлечении к субсидиарной ответственности 5 октября, следует из его объявления в едином федреестре сведений о банкротстве.

В списке лиц, которых Андреев намерен привлечь, комитет по управлению муниципальной собственностью Барнаула и группа физлиц. Это Светлана Фоминых (председатель комитета), Сергей Демин (бывший вице-мэр Барнаула, в 2021 году осужденный за получение взятки), Людмила Лукьянова (бывший руководитель акционерного общества), а также Тамара Шишкина, Анна Кузнецова и Александр Шелепов.

Все эти лица, по мнению «конкурсника», относятся к группе контролирующих предприятие лиц. Размер ответственности 6,77 млн рублей, что составляет сумму задолженности предприятия-банкрота.

В аптеке.
В аптеке.
Олег Богданов

Были ли подобные случаи

Суд удовлетворяет подобные заявления, если в ходе процесса доказана причинно-следственная связь между действиями (бездействиями) и банкротством. В этом случае с этих лиц взыскивается указанная сумма — деньги же поступают в конкурсную массу банкрота.

Надо сказать, что практика привлечения к субсидиарной ответственности муниципалитета как собственника есть, хотя и подобные случаи все же единичные. Так, 10 лет назад конкурсный управляющий МУП «Барнаульский Водоканал» Сергей Пупков добился привлечения КУМСа к субсидиарке за неправомерное изъятие имущества, ставшее причиной неплатежеспособности коммунального предприятия.

Арбитражный суд Алтайского края.
Арбитражный суд Алтайского края.
altapress.ru

КУМС тогда изъял из хозведения МУПа основные фонды, в том числе производственный корпус, и передал его в казну Барнаула с тем, чтобы сдать его в аренду новому коммунальному предприятию. По решению суда, комитет должен был выплатить 19,25 млн рублей. Но привлечения к ответственности муниципальных служащих Пупков тогда не требовал.

Информации о судебном заседании по заявлению Андреева в картотеке арбитража еще не опубликовано.

Что случилось с аптеками

Две крупные городские аптечные сети («Аптека № 132» и «Аптека № 306») акционировали в 2017 году — решение об этом одобрили депутаты Барнаульской гордумы.

Светлана Фоминых, председатель комитета по управлению муниципальной собственности Барнаула, объяснила тогда народным избранникам: деятельность в статусе акционерного общества позволит избежать аптечным сетям банкротства.

Первая сессия Барнаульской гордумы. 6. октября 2017.
Первая сессия Барнаульской гордумы. 6. октября 2017.
Анна Зайкова, altapress.ru

100% акций принадлежали комитету по управлению муниципальной собственности, но акционирование их не спасло. Обе аптечные сети признали банкротами в 2020 году, в частности, АО «Аптека № 132» — 3 августа.

В настоящий момент в собственности Барнаула также находится аптечная сеть «Аптека № 1» — это тоже акционерное общества. Она работает с прибылью, хотя в 2020 году из-за закрытия аптеки в здании бывшего костела ее выручка несколько сократилась, следует из отчета сети.

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