Компенсации для «сиделок». Кто сможет получать выплаты по уходу за престарелыми

1 Кто сейчас получает выплаты по уходу за престарелыми?

Сейчас компенсации получают россияне, которые ухаживают за инвалидами I группы и пенсионерами старше 80 лет, либо нуждающимися в постороннем уходе по медицинскому заключению. Об этом Нилов написал в письме на имя главы Минфина Антона Силуанова (оно оказалось в распоряжении RT).