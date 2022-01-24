Компенсации для «сиделок». Кто сможет получать выплаты по уходу за престарелыми

Сейчас компенсации получают россияне, которые ухаживают за инвалидами I группы и пенсионерами старше 80 лет, либо нуждающимися в постороннем уходе по медицинскому заключению. Об этом Нилов написал в письме на имя главы Минфина Антона Силуанова (оно оказалось в распоряжении RT).
Компенсации по уходу, указал Ярослав Нилов в письме, также должны получать те, кто ухаживает за пенсионерами старше 70 лет. Многие из них, в свою очередь, нуждаются в постороннем уходе в силу возраста и семейного положения, подчеркнул парламентарий.
Нилов уточнил, что компенсация по уходу за престарелыми составляет 1,2 тыс. рублей, и сумма эта действует с 1 июля 2008 года. С учетом инфляции за прошедшие 13,5 лет, уверен депутат, эти деньги не всегда компенсируют расходы.