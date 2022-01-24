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Экономика

Компенсации для «сиделок». Кто сможет получать выплаты по уходу за престарелыми

Депутат Госдумы Ярослав Нилов предложил расширить список тех, кто может получать выплаты по уходу за одинокими пенсионерами. Кому он предлагает начислять компенсации — в разборе altapress.ru.

Трость. Пенсионер.
Трость. Пенсионер.
СС0
1 Кто сейчас получает выплаты по уходу за престарелыми?

Сейчас компенсации получают россияне, которые ухаживают за инвалидами I группы и пенсионерами старше 80 лет, либо нуждающимися в постороннем уходе по медицинскому заключению. Об этом Нилов написал в письме на имя главы Минфина Антона Силуанова (оно оказалось в распоряжении RT).

2 Мнение Нилова: кому еще нужны выплаты по уходу?

Компенсации по уходу, указал Ярослав Нилов в письме, также должны получать те, кто ухаживает за пенсионерами старше 70 лет. Многие из них, в свою очередь, нуждаются в постороннем уходе в силу возраста и семейного положения, подчеркнул парламентарий.

Деньги, рубли.
Деньги, рубли.
CC0
3 Какой размер у компенсации по уходу?

Нилов уточнил, что компенсация по уходу за престарелыми составляет 1,2 тыс. рублей, и сумма эта действует с 1 июля 2008 года. С учетом инфляции за прошедшие 13,5 лет, уверен депутат, эти деньги не всегда компенсируют расходы.

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