«Корзинка»: 15 лет совместных открытий

На всей территории Республики Алтай и во многих районах Алтайского края встречают покупателей более 115 уютных магазинов под вывеской «Корзинка». Они, как правило, рядом с домом. Здесь гарантированно каждый найдет всё необходимое для семейного стола. На полках всегда свежие продукты, привычные покупателю. И любимые многими пекарни полного цикла: ароматный хлеб, сдоба, печенье — все действительно домашнего вкуса, будто вы испекли это сами.

Магазины «Корзинка» особенно любят жители сёл и удалённых населённых пунктов, ведь именно здесь они могут получить не только ассортимент «как в городе», но и особенный сервис. Команда «Корзинки» благодарит своих любимых покупателей за вклад в развитие сети, благодаря их обратной связи и ежедневным покупкам!

В чём особенность франчайзинговой сети «Корзинка», входящей в холдинг «Аникс»? Франчайзи — это предприниматель, собственник, который принимает решение запустить свой магазин под брендом «Корзинка». Он остаётся полноправным его владельцем, при этом получая услуги по ведению большинства процессов торговли от центрального офиса ТД «Аникс»: обучение сотрудников, развитие продаж, маркетинг и реклама, проектирование и мерчендайзинг, бухгалтерия, доставка части товара со складов «Прайд-А» и др. Так, предприниматель избавляется от бОльшей части рутины, давая себе пространство для развития! Кроме того, «Корзинка» — это бренд, которому уже доверяют, и, вступая в ряды франчайзи, предприниматель сразу обеспечивает имидж своего магазина!

Первый магазин «Корзинка» был открыт в январе 2008 года , совместно с предпринимателем из Бийска Дмитрием Михайловым. Фото: Торговый двор «Аникс».

Юрий Никитин,

генеральный директор ТД «Аникс»:

— Мы всегда были, есть и будем открытыми с точки зрения передачи опыта, успешных практик нашим партнерам. Это один из базовых принципов, который стал основой нашей франчайзинговой сети. Меня часто спрашивают: «В чем секрет успеха «Корзинки»?" Такой вопрос возникает потому, что среди других региональных сетей франшиз-долгожителей немного. Главное отличие «Корзинки» в том, что мы, развивая франчайзи, ни в какой стратегии, ни в самых отдаленных целях не планировали стать собственниками их торговых точек прямо либо косвенно. Может быть, это один из факторов, который формировал то необходимое базовое доверие предпринимателей, необходимое в данном случае. Мы исходим из того, что это свободные люди, владельцы собственного бизнеса, со свободным выбором на этом рынке. Мы можем только каждый день доказывать ценность нашего партнерства. Только это может служить залогом долгосрочных отношений и той пользы, которую мы вместе приносим своему покупателю. Ведь люди продолжают выбирать «Корзинку» снова и снова на протяжении уже 15 лет.

Команда офиса ТД «Аникс». Фото: Торговый двор «Аникс».

Официальные праздничные мероприятия пройдут летом 2023 года. А сегодня, 10 февраля, в день официального учреждения франчайзинговой сети, поздравляем команду офиса, собственников и всех причастных!