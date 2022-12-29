Криптобиржа может появиться в России в 2023 году

Госдума намерена принять отдельный законопроект о криптовалюте в январе-феврале 2023 года, заявил Анатолий Асаков.
По его мнению, оборот цифровых валют должен проходить через отечественную инфраструктуру. Это значит, что в России может появиться собственная криптобиржа в апреле-июне 2023 года.
Доступ к бирже будет у компаний и у физлиц. Тем самым бизнес сможет проводить международные расчеты в криптовалюте. В том числе за параллельный импорт.
Российской криптобирже не смогут препятствовать санкциями силовые структуры Запада.
Ранее стало известно, будет ли криптовалюта полноценной валютой.
Важные новости, обзоры и истории Всегда есть, что почитать. Подпишитесь!