29 декабря
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Экономика

Криптобиржа может появиться в России в 2023 году

В Госдуму предложили законопроект, разрешающий проводить трансграничные сделки с криптовалютами. Он начнет работать со II квартала, сообщают «Известия» со ссылкой на председателя комитета ГД по финрынку Анатолия Аксакова.

Биткоин.
Биткоин.
Фото: Алтайский филиал РАНХиГС.

Госдума намерена принять отдельный законопроект о криптовалюте в январе-феврале 2023 года, заявил Анатолий Асаков.

По его мнению, оборот цифровых валют должен проходить через отечественную инфраструктуру. Это значит, что в России может появиться собственная криптобиржа в апреле-июне 2023 года.

Доступ к бирже будет у компаний и у физлиц. Тем самым бизнес сможет проводить международные расчеты в криптовалюте. В том числе за параллельный импорт.

Российской криптобирже не смогут препятствовать санкциями силовые структуры Запада.

Ранее стало известно, будет ли криптовалюта полноценной валютой.

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