8 марта
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Экономика

Крупные запасы бытовой техники скопились на российских складах

У многих дистрибьюторов и производителей бытовой техники образовался существенный профицит продукции на складах, пишет «Коммерсантъ»

Мужчина и телевизор. Потребители.
Мужчина и телевизор. Потребители.
Анна Зайкова

Это произошло на фоне ажиотажного спроса на нее в прошлом году — когда дистрибьюторы и российские бренды, производящие технику в КНР, стали наращивать объемы закупок из опасения закрытия каналов поставок.

При этом ждать падения цен не стоит, указывает bfm.ru.

Возможно, поставщики уменьшат объем заказов, пока не реализуют запасы.

Ранее об опасности дорогих покупок на маркетплейсах предупредили россиян. Между тем большинство россиян поддерживают идею возобновления советских брендов.

В июне прошлого года о сокращении ассортимента бытовой техники заявили российские ритейлеры.

Больше всего сокращение наблюдалось в категориях с максимально высокой долей европейских, корейских и американских брендов, а именно в посудомоечных машинах, духовых шкафах, встраиваемых холодильниках, телевизорах, смартфонах, ряде марок пылесосов.

Максимально сократился ассортимент Bosch, Electrolux, Samsung, Miele, Dyson и Apple.

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