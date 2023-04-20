Спикеры бизнес-форума, который состоится 27 апреля в Барнауле

Спикеры форума — это успешные бизнесмены и авторитетные специалисты, экспертность которых признана как в Алтайском крае, так и во всей стране. В рамках бизнес-форума спикеры поделятся накопленным опытом и стратегиями развития в предпринимательстве.
- Сергей Приб — генеральный директор АО «Алтайкрайэнерго», депутат Алтайского краевого Законодательного Собрания.
- Ирина Бубенко — управляющий АО «Альфа-Банк» в Алтайском крае.
- Юрий Шамков — владелец барнаульского завода АТИ, председатель Общественной палаты Алтайского края.
- Ольга Пашаева — директор издательского холдинга «РЕГИОН», журналист.
- Андрей Степурко — владелец сети кинотеатров «Киномир» и парк-отеля «Чайка», врач-психотерапевт, заслуженный тренер РФ.
- Наталья Вишневская — учредитель юридического сообщества «Аргумент», практикующий юрист.
- Артём Рейзбих — владелец центра здоровья и спорта «River», генеральный директор производственной компании «Диоксид».
- Анастасия Слискова — коммерческий директор сети ресторанов «Гриль № 1».
- Александр Барбашин — руководитель сети фитнес-клубов, мастер спорта международного класса.
- Наталья Бешлиу — создатель школы физиогномики, переговорщик, профайлер, эксперт федеральных телеканалов.
Программа мероприятия обширна, она посвящена практикам работы в современных реалиях: маркетингу, финансам, IT-сфере, сервису, антикризисным мерам, партнёрству, продажам и бизнес-психологии.
На официальном сайте форума Вы можете познакомиться с остальными спикерами, ознакомиться с подробной программой форума и узнать всю необходимую информацию о тарифах!