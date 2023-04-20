Спикеры бизнес-форума, который состоится 27 апреля в Барнауле

Представители предпринимательского сообщества Алтайского края встретятся в рамках ежегодного барнаульского бизнес-форума 27 апреля. Мероприятие, которое, безусловно, будет интересно и тем, кто уже давно строит свой бизнес, и тем, кто только начинает свой путь в предпринимательстве, пройдет в концертном зале АГИК.