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Экономика

Спикеры бизнес-форума, который состоится 27 апреля в Барнауле

Представители предпринимательского сообщества Алтайского края встретятся в рамках ежегодного барнаульского бизнес-форума 27 апреля. Мероприятие, которое, безусловно, будет интересно и тем, кто уже давно строит свой бизнес, и тем, кто только начинает свой путь в предпринимательстве, пройдет в концертном зале АГИК.

Бизнес-форум.
Бизнес-форум.
Источник: Алтайский государственный институт культуры.

Спикеры форума — это успешные бизнесмены и авторитетные специалисты, экспертность которых признана как в Алтайском крае, так и во всей стране. В рамках бизнес-форума спикеры поделятся накопленным опытом и стратегиями развития в предпринимательстве.

  • Сергей Приб — генеральный директор АО «Алтайкрайэнерго», депутат Алтайского краевого Законодательного Собрания.
  • Ирина Бубенко — управляющий АО «Альфа-Банк» в Алтайском крае.
  • Юрий Шамков — владелец барнаульского завода АТИ, председатель Общественной палаты Алтайского края.
  • Ольга Пашаева — директор издательского холдинга «РЕГИОН», журналист.
  • Андрей Степурко — владелец сети кинотеатров «Киномир» и парк-отеля «Чайка», врач-психотерапевт, заслуженный тренер РФ.
  • Наталья Вишневская — учредитель юридического сообщества «Аргумент», практикующий юрист.
  • Артём Рейзбих — владелец центра здоровья и спорта «River», генеральный директор производственной компании «Диоксид».
  • Анастасия Слискова — коммерческий директор сети ресторанов «Гриль № 1».
  • Александр Барбашин — руководитель сети фитнес-клубов, мастер спорта международного класса.
  • Наталья Бешлиу — создатель школы физиогномики, переговорщик, профайлер, эксперт федеральных телеканалов.

Программа мероприятия обширна, она посвящена практикам работы в современных реалиях: маркетингу, финансам, IT-сфере, сервису, антикризисным мерам, партнёрству, продажам и бизнес-психологии.

На официальном сайте форума Вы можете познакомиться с остальными спикерами, ознакомиться с подробной программой форума и узнать всю необходимую информацию о тарифах!

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