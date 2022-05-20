20 мая в ходе торгов на Московской бирже курс доллара опускался ниже 58 рублей, на минимуме сделки проходили по 57,55 рубля, свидетельствуют данные площадки.

Евро также упал до многолетних минимумов, купить его можно было за 59,58 рубля. По состоянию на 11:15 доллар скорректировался до 58,06 рубля, а евро — до 60,24 рубля.

Рубль укрепляется в последние недели на фоне ограничений, введенных после начала операции на Украине, а также снижения спроса на валюту со стороны импортеров, пишет Lenta.ru.

В результате санкций Россия столкнулась с рекордным торговым профицитом — снижением поставок из западных стран при сохранении уровня экспорта.

Ранее эксперт рассказал, чем опасен доллар в 60 рублей. Аналитик ФГ «Финам» Андрей Маслов отметил — достижение психологической отметки в 60 рублей за доллар все же не так вероятно, как минимум, на долгое время. В этом случае бюджет РФ станет дефицитным и «разорвется».

Оптимальный курс на сегодня — 80 рублей за доллар, к чему и стремится Банк России.