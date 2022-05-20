Евро также упал до многолетних минимумов, купить его можно было за 59,58 рубля. По состоянию на 11:15 доллар скорректировался до 58,06 рубля, а евро — до 60,24 рубля.
Рубль укрепляется в последние недели на фоне ограничений, введенных после начала операции на Украине, а также снижения спроса на валюту со стороны импортеров, пишет Lenta.ru.
В результате санкций Россия столкнулась с рекордным торговым профицитом — снижением поставок из западных стран при сохранении уровня экспорта.
Ранее эксперт рассказал, чем опасен доллар в 60 рублей. Аналитик ФГ «Финам» Андрей Маслов отметил — достижение психологической отметки в 60 рублей за доллар все же не так вероятно, как минимум, на долгое время. В этом случае бюджет РФ станет дефицитным и «разорвется».
Оптимальный курс на сегодня — 80 рублей за доллар, к чему и стремится Банк России.