Ликвидировать промышленные предприятия начнут в России в 2022 году, если они угрожают людям

Опасные промышленные предприятия на территории России в 2022 году начнут переносить из густонаселенных районов или ликвидировать из-за угрозы людям, сообщает РИА «Новости» .

Соответствующее постановление правительства РФ опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

«Основными задачами государственной политики в области промышленной безопасности являются <…> разработка комплексных мер по перебазированию из густонаселенных районов РФ или ликвидации промышленных объектов, функционирование которых создает угрозу жизнедеятельности человека, социально-экономическому развитию субъектов РФ», — говорится в постановлении.

Речь идет о постановлении правительства о внесении изменений в госпрограмму «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах».

Изменения вступили в силу 1 января 2022 года. Цель программы — минимизировать ущерб от военных действий и терактов, а также ЧС природного и техногенного характера, пожаров и происшествий.

Госпрограмму утвердили еще в апреле 2013 года, реализовать ее планировали в четыре этапа, причем третий этап был запланирован на 2021−2024 годы, четвертый — на 2025−2030 годы.

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