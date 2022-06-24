Ломбарды предупредили о закрытии из-за убытков

В следующие несколько кварталов российский рынок ломбардов может столкнуться с убытками, которые приведут к закрытию множества точек, особенно в не самых благополучных регионах.

Об этом предупредили участники V Конгресса ломбардов, сообщает «Коммерсантъ».

В настоящее время до 95% залогов в ломбардах приходится на золото, причем 25% остаются невостребованными.

В результате точкам приходится реализовывать их самостоятельно, но в марте цены на металл были на 40% выше, чем летом.

Получается, что продавать изделия приходится значительно дешевле оценки.

По состоянию на 22 июня количество ломбардов в реестре Центробанка уже сократилось на 6% по сравнению с началом года.

Второй серьезной проблемой для отрасли стала отмена послаблений по применению ограничений по полной стоимости кредита (ПСК). Это обстоятельство заставляет снижать ставки и в совокупности с общей картиной приведет к убыткам даже для крупнейших игроков сегмента, пишет Lenta.ru.

Глава совета Национального объединения ломбардов (НОЛ) Алексей Лазутин предполагает — без господдержки в том или ином виде малые ломбарды будут покидать рынок. Совокупные убытки предприятий могут достигнуть 2,5 млрд рублей в месяц.