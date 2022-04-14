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Экономика

«Мария-Ра» увеличила чистую прибыль до 2,7 млрд рублей

По итогам 2021 года компания «Розница К-1», управляющая торговой сетью «Мария-Ра», увеличила чистую прибыль в 1,3 раза по сравнению с 2020 годом — до 2,7 млрд рублей, сообщает «Интерфакс Сибирь».

Обновленный магазин "Мария-Ра" в "Норд-Весте".
Обновленный магазин "Мария-Ра" в "Норд-Весте".
Анна Зайкова, altapress.ru

Выручка компании выросла на 4,9% и составила 113,1 млрд рублей против 107,9 млрд рублей годом ранее, гласят данные бухгалтерских отчетов.

При этом себестоимость продаж сократилась до 84,8 млрд рублей (-4%), в результате предприятие получило 28,4 млрд рублей валовой прибыли, что на 7% больше, чем в 2020 году.

По итогам 2021 года у компании выросла прибыль от продаж (+15,4%) и составила 1,9 млрд рублей.

3 млрд рублей доходов указаны как «прочие», что в 2,3 раза больше, чем в предшествующем году. А «прочие расходы» выросли в 1,8 раза — 2,4 млрд рублей.

«Розница К-1» входит в рейтинг крупнейших налогоплательщиков Алтайского края. Как писал altapress.ru, в 2021 году впервые за несколько лет компания Александра Ракшина уступила первое место «Алтай-Коксу».

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