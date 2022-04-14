«Мария-Ра» увеличила чистую прибыль до 2,7 млрд рублей

Выручка компании выросла на 4,9% и составила 113,1 млрд рублей против 107,9 млрд рублей годом ранее, гласят данные бухгалтерских отчетов.
При этом себестоимость продаж сократилась до 84,8 млрд рублей (-4%), в результате предприятие получило 28,4 млрд рублей валовой прибыли, что на 7% больше, чем в 2020 году.
По итогам 2021 года у компании выросла прибыль от продаж (+15,4%) и составила 1,9 млрд рублей.
3 млрд рублей доходов указаны как «прочие», что в 2,3 раза больше, чем в предшествующем году. А «прочие расходы» выросли в 1,8 раза — 2,4 млрд рублей.
«Розница К-1» входит в рейтинг крупнейших налогоплательщиков Алтайского края. Как писал altapress.ru, в 2021 году впервые за несколько лет компания Александра Ракшина уступила первое место «Алтай-Коксу».