Медведев намерен «очень жёстко» контролировать ситуацию с повышением цен на бензин

Дмитрий Медведев заявил о недопустимости роста цен на топливо. 18 сентября он провел совещание по вопросам стимулирования добычи нефти и развития нефтедобывающей отрасли, пишут «Известия».

По словам премьера, «весной этого года уже складывалась непростая ситуация с ценами на топливо, ее пришлось исправлять буквально в ручном режиме». Нынешнее изменение в налогообложении в нефтяной отрасли не должно нанести ущерба ни нефтяным компаниям, ни российским потребителям, заявил глава правительства.

«Понятно, что в этом году лимит повышения цен уже выбран, и повторения таких событий допустить нельзя», — сказал Медведев. Премьер подчеркнул, что «необходимо контролировать ситуацию на топливном рынке, причем очень жестко». Он предупредил, что если динамика цен станет неконтролируемой, «придется повысить вывозные пошлины на нефть и нефтепродукты».

Ранее российское правительство решило увеличить субсидии нефтяным компаниям, чтобы сдержать рост цен на бензин.