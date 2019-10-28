Медведев распорядился создать еще одну игорную зону

Премьер-министр Дмитрий Медведев распорядился создать в России еще одну игорную зону, которая будет располагаться в Ялте и получит название «Золотой берег».

Ее построят на площади почти 150 тыс. квадратных метров

Ранее глава администрации Ялты Алексей Челпанов уточнил «Интерфаксу», что выделенный под игорную зону участок находится в районе поселка Кацивели за пределами населенного пункта.

В качестве предварительного срока ввода в эксплуатацию объектов казино он называл конец 2019 года.

Создание игорной зоны в Крыму обсуждается с 2014 года. Глава региона Сергей Аксенов говорил, что ожидаемый объем инвестиций в проект оценивался в сумму от $100 млн до $1 млрд.

Крым. Ялта. архив компании «Авианебо»

С 1 июля 2009 года казино и залы игровых автоматов в России незаконны вне специальных зон. Под запрет тогда попал рынок объемом $3,6 млрд в год, пишет «Коммерсантъ». Его основные участники переориентировались на другой бизнес или вывели его за границу. Выиграли от запрета казино букмекеры и в меньшей степени организаторы лотерей.

В Алтайском крае действует игорная зона «Сибирская монета». В ближайший год появится еще одно казино. Соглашение об этом подписали краевые власти с новым инвестором, сообщил сайт регионального правительства.

По соглашению первый объект должны ввести в эксплуатацию до 2024 года, объем инвестиций в проект составит 3,6 млрд рублей. Под строительство комплекса инвестору предоставили в аренду два участка общей площадью 9,5 гектаров.