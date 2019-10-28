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Экономика

Медведев распорядился создать еще одну игорную зону

Премьер-министр Дмитрий Медведев распорядился создать в России еще одну игорную зону, которая будет располагаться в Ялте и получит название «Золотой берег».

Казино.
Казино.
СС0

Ее построят на площади почти 150 тыс. квадратных метров

Ранее глава администрации Ялты Алексей Челпанов уточнил «Интерфаксу», что выделенный под игорную зону участок находится в районе поселка Кацивели за пределами населенного пункта.

В качестве предварительного срока ввода в эксплуатацию объектов казино он называл конец 2019 года.

Создание игорной зоны в Крыму обсуждается с 2014 года. Глава региона Сергей Аксенов говорил, что ожидаемый объем инвестиций в проект оценивался в сумму от $100 млн до $1 млрд.

Крым. Ялта.
Крым. Ялта.
архив компании «Авианебо»

С 1 июля 2009 года казино и залы игровых автоматов в России незаконны вне специальных зон. Под запрет тогда попал рынок объемом $3,6 млрд в год, пишет «Коммерсантъ». Его основные участники переориентировались на другой бизнес или вывели его за границу. Выиграли от запрета казино букмекеры и в меньшей степени организаторы лотерей.

В Алтайском крае действует игорная зона «Сибирская монета». В ближайший год появится еще одно казино. Соглашение об этом подписали краевые власти с новым инвестором, сообщил сайт регионального правительства.

По соглашению первый объект должны ввести в эксплуатацию до 2024 года, объем инвестиций в проект составит 3,6 млрд рублей. Под строительство комплекса инвестору предоставили в аренду два участка общей площадью 9,5 гектаров.

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