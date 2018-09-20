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Минфин увеличит расходы на материальную мотивацию чиновников

20 сентября на заседании правительства приняли новый проект бюджета, согласно которому Минфин увеличит затраты на материальную мотивацию федеральных чиновников в 2019—2021 годах. Об этом сообщает РИА Новости.

Деньги.
Деньги.
СС0

За три года на материальную мотивацию чиновников направят 631,9 млрд рублей: в 2019 году — 138,551 млрд, в 2020 году — 208,904 млрд, в 2021 году — 284,417 млрд рублей.

РИА Новости уточняет, что согласно действующему закону о бюджете, на мотивацию чиновников изначально предполагалось выделить по 99,6 млрд рублей в 2019 и 2020 годах.

Ранее altapress.ru писал о том, что Минфин России поддержал план президента правления ВТБ Андрея Костина по дедолларизации экономики. Расчеты между третьими странами должны вестись в национальных валютах, а расчеты в иностранных валютах между российскими организациями необходимо минимизировать.

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