Министр транспорта попросил Медведева не повышать НДС

Министр транспорта Евгений Дитрих попросил председателя правительства Дмитрия Медведева не поднимать НДС на внутренние перелеты через Москву с 10 до 20%. В случае повышения налога авиакомпании потеряют сотни миллионов клиентов, а бюджет — свыше 100 млрд рублей, сообщают « Ведомости ».

В письме министра, адресованное Медведеву, указывается, что ставка в 10% действует на внутренних рейсах, кроме маршрутов на Дальний Восток, в Калининград и Симферополь.

Минтранс и Минэкономразвития предложили установить нулевую ставку НДС на все региональные рейсы, минующие Москву. Эту инициативу в Минфине изначально поддержали при условии повышения НДС для московских рейсов до 20%.

Однако теперь ведомство предлагает более жесткий вариант — 20% для Москвы и 10% для регионов. Минтранс настаивает на 10-процентной ставке для московских рейсов и нулевой — для региональных.

Повышение НДС будет иметь ярко выраженное долгосрочное негативное влияние на развитие авиаотрасли, отмечает Дитрих. Внутренние перевозки к 2030 году увеличатся лишь вдвое по сравнению с 2017 годом, пишет znak.com. При этом доля региональных рейсов останется на уровне 25%, прогнозирует он.

Рост ставки НДС приведет к повышению цен на билеты на московские рейсы и снижению числа пассажиров в региональных аэропортах.

Рейс Барнаул — Москва

В зимнем сезоне 2018−2019 рейсы в Москву осуществляют 4 авиакомпании: «Аэрофлот» (а/п Шереметьево), «S7» (а/п Домодедово), «Уральские авиалинии» (а/п Домодедово) и авиакомпания Nordwind (а/п Шереметьево).

Споттинг в барнаульском аэропорту. Александр Комков.

Кроме традиционных утренних рейсов авиакомпаний «Аэрофлот», S7 и «Уральские авиалинии» «Аэрофлот» продолжит выполнять ежедневный вечерний рейс. Nordwind начала регулярную программу с самым ранним вылетом из Барнаула с частотой 3 рейса в неделю на новых ВС Embraer-190.

Ранее сообщалось, что экспертный совет при российском правительстве предложил отменить или снизить налог на добавленную стоимость (НДС) для полезных продуктов.