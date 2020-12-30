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Экономика

Министр Зрюмов рассказал, что препятствует «цифровой зрелости» Алтайского края

Евгений Зрюмов, министр цифрового развития и связи Алтайская края, рассказал 29 декабря журналистам, что именно тормозит внедрение и распространение цифровых технологий в регионе. Главным препятствием чиновник назвал отсутствие современного нормативно-правового регулирования.

"Сельский wi-fi".
"Сельский wi-fi".
Анна Зайкова

Министр отметил, что в настоящий момент информационные технологии развиваются крайне стремительно, за высокими темпами внедрения нормативно-правовое регулирование не поспевает.

«На мой взгляд один из основных сдерживающих факторов — отсутствие требуемой нормативно-правовой базы, законы пока отстают. Мы говорим про законодательное регулирование на федеральном уровне. Нам нужны те или иные нормативно-правовые акты, которые помогут нормализовать происходящее в том же само онлайне процессе», — подчеркнул Зрюмов.

В качестве примера чиновник привёл невозможность использования электронных документов в тех или иных организациях или магазинах. Зрюмов добавил, что решение данной проблемы должно происходить на законодательном уровне.

Евгений Зрюмов.
Евгений Зрюмов.
Фото из архива Министерства связи

«Необходимо внедрение тех или иных установок именно в законодательной сфере, чтобы мы нормально могли с этим работать . Мы будем обсуждать этот вопрос в том числе и на уровне наших федеральных министерств и ведомств. Мы входим в различные комитеты при разных департаментах, при Министерстве цифрового развития, связи и коммуникаций, и, конечно же, эти проблемы там обозначаем», — сказал глава цифрового ведомства.

Напомним, 25 декабря в Барнауле прошло заседание межведомственной комиссии по цифровой трансформации основных отраслей экономики и социальной сферы региона.

В ходе заседания было отмечено, что для достижения «цифровой зрелости» Алтайскому краю необходимо выполнить по нацпроекту «Цифровая экономика» как минимум два показателя:

  • увеличение доли массовых социально значимых услуг, доступных в электронном виде — до 95%,
  • рост доли домохозяйств, которым обеспечена возможность широкополосного доступа к сети «Интернет» — до 97%.
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