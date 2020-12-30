Министр Зрюмов рассказал, что препятствует «цифровой зрелости» Алтайского края

Министр отметил, что в настоящий момент информационные технологии развиваются крайне стремительно, за высокими темпами внедрения нормативно-правовое регулирование не поспевает.

«На мой взгляд один из основных сдерживающих факторов — отсутствие требуемой нормативно-правовой базы, законы пока отстают. Мы говорим про законодательное регулирование на федеральном уровне. Нам нужны те или иные нормативно-правовые акты, которые помогут нормализовать происходящее в том же само онлайне процессе», — подчеркнул Зрюмов.

В качестве примера чиновник привёл невозможность использования электронных документов в тех или иных организациях или магазинах. Зрюмов добавил, что решение данной проблемы должно происходить на законодательном уровне.

«Необходимо внедрение тех или иных установок именно в законодательной сфере, чтобы мы нормально могли с этим работать . Мы будем обсуждать этот вопрос в том числе и на уровне наших федеральных министерств и ведомств. Мы входим в различные комитеты при разных департаментах, при Министерстве цифрового развития, связи и коммуникаций, и, конечно же, эти проблемы там обозначаем», — сказал глава цифрового ведомства.