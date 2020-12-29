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Жизнь

Центр по борьбе с информационным мошенничеством создают в Алтайском крае

Евгений Зрюмов, министр цифрового развития и связи Алтайского края, 29 декабря на пресс-конференции сообщил о создании специального центра по борьбе с информационным мошенничеством. Министр рассказал, каким образом ведомство на сегодняшний день противодействует кибератакам и что планируется сделать в будущем.

Экспертный совет по информационным технологиям в Барнауле. 3 декабря 2020 года
Экспертный совет по информационным технологиям в Барнауле. 3 декабря 2020 года
Анна Зайкова, ИД "Алтапресс"

Зрюмов отметил: в 2020 году ведомство подписало несколько соглашений, направленных на борьбу с информационными мошенниками. Одно из них реализуется совместно с «Лабораторией Касперского». Цель проекта — воспитать в алтайских детях «цифровую гигиену».

Евгений Зрюмов,
министр:

Мы вместе с коллегами из «Лаборатории Касперского» проводили занятия, на которых учили детей, как себя вести , чтобы такие термины, кибератаки, фишинг, спам были понятны, и какие последствия могут быть, когда посредством кибератак пытаются повлиять на твое благосостояние. Нужно воспитывать цифровую гигиену с самого раннего возраста.

Кроме того, подчеркнул Зрюмов, министерство освещало вопросы связанные с информационной безопасностью как на «Электронной неделе на Алтае», так и на ежегодном Алтайском региональном ИТ-форуме.

По словам министра, проводится «много работы на уровне межведомственных комиссий», например, раздаются листовки, содержащие информацию о том, как «избежать негативных последствий от кибератак».

Что касается Центра по борьбе с информационным мошенничеством, то Зрюмов пояснил, что проблемами кибератак, фишинга и спама занимается региональный проект «Информационное безопасность». Инструменты противодействия информационным мошенникам будут включены в «паспорт национального проекта «Цифровая экономика», после чего «все шаги будут доведены из Москвы до субъектов».

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