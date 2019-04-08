Минприроды не удалось выселить арендаторов леса с берега уникального алтайского озера

Минприроды края не удалось добиться в суде сноса десятков строений, возведенных на берегу озера Горькое-Перешеечное в Егорьевском районе фирмами «Турист» и «Прометей». Ведомство считало, что фирмы нарушают существенные условия договора аренды, так как возвели на берегу капитальные сооружения. Но эксперт признал сооружения временными. И судья отказался удовлетворить требования ведомства.

Сооружения капитальные

Поросший соснами берег озера Горькое-Перешечное в Егорьевском районе не раз попадал в поле зрения СМИ. Еще в 2011 году на тропу войны с арендаторами участков вышел местный общественник Валерий Горбунов (умер в 2018 году в возрасте 55 лет).

Он утверждал, что здания являются капитальными, а на этой территории допустимы только временные сооружения. И расположены они слишком близко к озеру — ширина защитной прибрежной полосы должна составлять не меньше 30−50 метров. А от некоторых домиков до озера — метров 15. Более того, проход к озеру загородили заборами, что тоже нарушает закон.

В 2017 году прокуратура района проверила, как фирмы-арендаторы «Турист» и «Прометей» соблюдают лесное законодательство и договоры аренды. Эксперты пришли к выводу: сооружения они возвели капитальные, следует из определения арбитражного суда. А возведение таких строений на лесных участках, используемых для рекреационной деятельности, не допускается и не предусмотрено договором аренды.

Строения на берегу озера Горькое-Перешеечное. Фото 2012 года. my.mail.ru

Потребовал сноса

Минприроды края потребовало от руководителей фирм-арендаторов «Прометей и «Турист» устранить нарушения. А поскольку требования так и не исполнили, ведомство решило добиваться в арбитражном суде расторжения договора аренды.

Если бы суд признал требования минприроды обоснованными, «Прометею» пришлось бы снести 37 жилых домов и два гостевых, 22 бани, гараж, пять беседок, «Туристу» — административное здание, семь жилых домов и ряд других объектов.

Однако суд отказался удовлетворить требования минприроды.

Строения на берегу озера Горькое-Перешеечное. Фото 2012 года. my.mail.ru

Оказались временными

Суд назначил судебную строительно-техническую экспертизу и поручил провести ее «Центру независимой экспертной поддержки». Эксперт пришел к выводу: сооружения, возведенные на лесных участках, — это временные постройки.

Каких-либо других нарушений со стороны арендаторов минприроды на суде не привело. В итоге суд счел надоказанным нарушения существенных условий договоров аренды лесных участков со стороны арендаторов.

Иначе говоря, договоры аренды с фирмами «Турист» и «Прометей» расторгнуты не будет. И сносить им ничего не придется. Решение, вынесенное в конце марта, еще не вступило в силу.

Снос сооружения фирмы «Инсайдер». Страничка Валерия Горбунова в «Одноклассниках».

Коттедж снесли

Более успешным был иск минприроды к рубцовской фирме «Инсайдер» (ее контролирует Виктор Зобнев, ныне депутат Госдумы), тоже арендовавшей лесной участок на берегу озера Горькое-Перешеечное. В этом случае ведомство добилось расторжения договора аренды лесного участка и сноса строений.

Впрочем, в том судебном процессе минприроды предъявило суду более внушительный список нарушений фирмой договора аренды: заборы не позволяли свободно проходить к берегу озера через арендуемый участок, сооружения не предусмотрены проектом освоения лесов, нет проезда для пожарной техники.

Договор аренды в суде был расторгнут, сооружения снесли.

Чем известно озеро Горькое-Перешеечное

Озеро представляет собой минерализированный водоем с щелочной водой. Площадь зеркала — 45,4 кв. километра, длина 18 километров, ширина 3,5 километров, средняя глубина 1,5 метра, наибольшая 2,9 метра. На южной оконечности озера расположен районный центр село Новоегорьевское. Водоем весьма популярен у рыбаков, на берегу расположен сосновый бор. Соединено тонким перешейком с соседним озером Горькое, откуда и пошла вторая часть названия.