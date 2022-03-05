«И раздевалки с человеческими условиями»: бизнеследи порассуждала о перспективах нового проекта в Барнауле

Татьяна Филидова, с недавнего времени возглавляющая управляющую компанию нового технопарка на базе Барнаульского моторного завода, рассказала, чем эта структура будет заниматься и как поможет алтайским промышленникам.

Свое мнение по этому поводу Татьяна Филидова разместила в Instagram. По ее словам, сейчас в регионе много производственных цехов, выпускающих конкурентоспособную продукцию, но не имеющих должных условий.

«С появлением технопарков небольшие производители нашего города получат возможность организовать производство в комфортных цехах, где у рабочих будут зоны отдыха и раздевалки с человеческими условиями. Компаниям, работающим на территории технопарка, нужно будет думать только о производстве, заниматься тем, что они делают профессионально», — отметила Татьяна Филидова.

По ее словам, управляющая компания технопарка возьмет на себя задачи в области маркетинга и PR, оформление господдержки и составление по ней отчетов, подбор и аттестацию персонала, вопросы по охране труда и многое другое.

Что еще известно о технопарке

О своем намерении возглавить управляющую компанию нового технопарка бизнесвумен открыто объявила в середине декабря 2021 года, на премии «Менеджер года».

Рабочие на «Алтайском моторном заводе». Анна Зайкова

Татьяна Филидова,

экс-руководитель завода Veles , победитель премии «Менеджер года» в номинации «Промышленность»:

Моторный завод станет современной промышленной зоной, которая будет включать не только производство двигателей. У нас немного времени — через полтора года территория должна полностью преобразиться. Уже сейчас подбираются резиденты. В 2022 году будем подробно анонсировать и все показывать. Хотелось бы поделиться с жителями Алтайского края и общественностью тем, как сейчас выглядит завод, и как мы будем превращать его в современный технопарк, чтобы не было лишних необоснованных домыслов. Я бы хотела, чтобы люди понимали: когда ты делаешь что-то современное, надо убрать старое.

В сторис Татьяна Филидова также сообщила, что почти готов реестр помещений на Барнаульском моторном заводе, которые будут сдаваться в аренду.