10 февраля
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Экономика

МТС ускорила мобильный интернет в Новоалтайске

Компания МТС сообщает о модернизации сети LTE в Новоалтайске. После обновления оборудования скорость мобильного интернета в городе выросла на 40%.

Мобильные сети в городе.
Мобильные сети в городе.
Фото: freepik, автор jemastock.

Улучшенная сеть 4G покрывает все общественные и жилые здания в центре Новоалтайска: железнодорожный вокзал, отделение городской больницы, школы и супермаркетах. Заметное ускорение загрузки видео в высоком разрешении, обновлений ПО и другого «тяжелого» контента почувствовали также жители микрорайона Велижановка. Даже в периоды пиковых нагрузок на сеть горожане могут смотреть мобильное ТВ, участвовать в видеоконференциях и «стримить» в соцсетях.

— За последний год интернет-трафик в городах Алтайского края показал двукратный рост. Поэтому мы решили обновить сеть в Новоалтайске, чтобы жители города могли удаленно учиться и работать, общаться в мессенджерах, смотреть фильмы и слушать музыку в сервисах нашей экосистемы. Кроме того, планомерное расширение сети МТС позволяет внедрять цифровые технологии на предприятиях: в крае у нас уже запущена сеть NB-IoT, рассчитанная на десятки тысяч промышленных датчиков, терминалов, счетчиков и других умных устройств с SIM-картами, — отмечает директор МТС в Алтайском крае Иннокентий Цой.

Ранее МТС улучшила связь вдоль железнодорожной линии Барнаул-Заринск, а также в туристической зоне Алтайского края — в Яровом, Сростках и на Бирюзовой Катуни.

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