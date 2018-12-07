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Экономика
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На Алтае возбудили уголовное дело против чиновников, незаконно продавших лес

Весной 2018 года в Ларичихинском лесничестве Тальменского районе должностные лица управления лесами Министерства природных ресурсов Алтайского края продали древесину «Алтайлесу» без положенного лесопатологического обследования. За это против них возбудили уголовное дело, сообщает пресс-служба регионального СУ СК.

Рубки в лесу.
Рубки в лесу.
altaipriroda.ru

Чиновников обвинили в превышении должностных полномочий. Из-за их действий во время санитарных рубок вместо больных деревьев вырубили здоровые сосны и березы. Ущерб осударству оценили в 6 млн рублей.

Аналогичное обвинение выдвинули лесным чиновникам в Тягунском лесничестве, где из-за их халатности незаконно вырубили леса на 12 млн рублей. О том, что подобное систематически происходит в лесах Алтайского края, в ноябре нашему изданию подробно рассказал эколог Алексей Грибков.

Напомним также, 5 декабря стало известно, российский министр природы возьмется за спасение алтайских ленточных боров.

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