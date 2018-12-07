На Алтае возбудили уголовное дело против чиновников, незаконно продавших лес

Чиновников обвинили в превышении должностных полномочий. Из-за их действий во время санитарных рубок вместо больных деревьев вырубили здоровые сосны и березы. Ущерб осударству оценили в 6 млн рублей.
Аналогичное обвинение выдвинули лесным чиновникам в Тягунском лесничестве, где из-за их халатности незаконно вырубили леса на 12 млн рублей. О том, что подобное систематически происходит в лесах Алтайского края, в ноябре нашему изданию подробно рассказал эколог Алексей Грибков.
Напомним также, 5 декабря стало известно, российский министр природы возьмется за спасение алтайских ленточных боров.