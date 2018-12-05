В Алтайском крае незаконно вырубили лес на 12 млн рублей

В Алтайском крае возбудили уголовное дело по факту халатности должностных лиц Тягунского участкового лесничества, сообщает СУ СКР по региону.

По данным следствия, в 2016 году в Заринске должностные лица Тягунского участкового лесничества не приняли должных мер по проверке категории лесных насаждений. Организовали ходатайство и подготовку документов о проведении аукциона по продаже права на заключение договоров купли-продажи лесных насаждений в нерестоохранных полосах.

Это привело к сплошной рубке леса в лесничестве. Ущерб государству превысил 12 млн рублей, что является особо крупным размером.

Во время предварительного следствия предстоит установить все обстоятельства произошедшего, а также людей, причастных к совершению преступления. Правоохранители продолжат расследование.