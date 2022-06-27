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Экономика

На данные западных СМИ о дефолте в России отреагировали в Совфеде

Данные западных СМИ о том, что в России якобы случился дефолт, являются наглой ложью и выдумкой, заявил первый зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

Совет Федерации.
Совет Федерации.
Антон Федотов(altairegion22).

По мнению сенатора, в западных банках украли огромные деньги, принадлежащие Российской Федерации, пишет Lenta.ru.

«Не проводят никаких платежей и цинично заявляют, что Россия не может погасить свои обязательства. Вот наглецы!» — написал Джабаров в Telegram-канале, комментируя материал Bloomberg.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Николай Арефьев рассказал «Газете.Ru», что для России дефолт, который могут объявить 27 июня не несет никаких неприятностей.

Все страны «прекрасно знают» о том, что у России есть деньги на выплату внешнего долга, уверен парламентарий.

Что произошло

Агентство Bloomberg сообщило, что в ночь на 27 июня в России наступил первый с 1918 года дефолт.

По сведениям западного СМИ, в России якобы истек льготный период для выплаты около 100 млн долларов просроченных платежей по гособлигациям. В случае неплатежа окончание льготного периода считается событием дефолта.

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