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На инаугурации Томенко рассказали об очередном крупном проекте на Алтае

Предприятие «Кучуксульфат» завершает крупный инвестиционный проект по строительству нового котельного цеха в рамках реконструкции ТЭЦ и возведения дополнительных мощностей. Стоимость всех работ руководство завода оценивает более чем в 2 млрд рублей. Об этом 17 сентября перед началом инаугурации губернатора Томенко сообщил гендиректор завода.

Кучуксульфат
Кучуксульфат
ru.kuchuk.ru

Полностью завершить проект «Кучуксульфат» намерен в августе 2019 году. Это позволит существенно улучшить энергоэффективность и экологичность производства.

Дмитрий Горюнов,
генеральный директор предприятия «Кучуксульфат»:

Наше предприятия на протяжении последних 10 лет реализует различные инвестиционные мероприятия. Объем вложений ежегодно составляет порядка 500 млн рублей.

По словам Дмитрия Горюнова, на сегодняшний завод работает на пределе своих возможностей, производя ежегодно около 800 тысяч тонн природного сульфата натрия. 40% продукции вывозится на экспорт в более чем 30 стран мира. В число потребителей продукции «Кучуксульфата» входят крупнейшие мировые компании: Procter&Gamble, Henkel, Unilever.

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