На 52,4 млн рублей купят противогазов для сибиряков

Центр по обеспечению мероприятий в области ГО и ЧС и пожарной безопасности Новосибирской области" планирует закупить больше 20 тыс. противогазов для гражданского населения, сообщает НГС.

На это потратят 52,4 млн рублей.

Противогазы — универсального размера. Место поставки — село Криводановка. Оборудование должно защищать от аммиака, хлора и других веществ.

Информацию об аукционе разместили на сайте госзакупок.

В декабре 2022 года власти Барнаула призвали объяснять населению, где прятаться при воздушной тревоге. Мэрия попросила развесить в подъездах памятки: как реагировать на сирены и гудки, куда бежать при радиационной тревоге и что такое заглубленные помещения, в которых можно прятаться.

А барнаульца в противогазе не обслужили в магазине из-за отсутствия маски.