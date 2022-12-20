20 декабря
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Экономика

На много лет. Из-за санкций строительство судов для рыболовов могут задержать

Из-за санкций строительство российских судов для рыболовов могут задержать на много лет, ссылается «Коммерсантъ» на данные Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ).

На Чукотке. Морское судно.
На Чукотке. Морское судно.
altapress.ru

Суда могут сдать значительно позже контрактных сроков, опасаются рыбопромышленники.

По информации ВАРПЭ, в лучшем случае рыбопромысловые суда закончат строить в 2030—2031 годах, а краболовы — в 2026—2027 годах.

Готовность по заказам достигает 18−61%. Из 57 судов для 24 нет комплектов оборудования, по 17 приостановили строительство, а по трем — не начали.

Сложности вызваны необходимостью перепроектирования ряда судов и замены оборудования на то, которое привозят из дружественных стран.

Есть проблемы с чипированием установок. Без ключа или пароля нельзя настроить оборудование. А взлом блокирует некоторые функции.

Ранее россиян предупредили об уходе в экономику вчерашнего дня.

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