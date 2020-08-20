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Экономика

На переобучение безработных россиян выделили 3 млрд рублей

Правительство России выделило почти 3 млрд рублей из резервного фонда на переобучение безработных, сообщает РИА «Новости».

Целинники за работой.
Целинники за работой.
предоставлено Государственным архивом Алтайского края

Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Речь идет о россиянах, пострадавших от пандемии COVID-19.

«Субсидии предоставят союзу «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)», который организует программы профессионального обучения и дополнительного образования», — отмечает агентство.

В правительстве планируют, что обучение пройдут примерно 110 тыс. граждан — до конца 2020 года.

Накануне сразу две чиновницы обвинили безработных россиян: одна отметила мошенничество и пообещала забрать пособия, а другая уверена, что люди не хотят работать из-за больших пособий.

Ранее altapress.ru рассказал, как в алтайском сельском хозяйстве обостряется проблема с кадрами.

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