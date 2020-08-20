На переобучение безработных россиян выделили 3 млрд рублей

Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Речь идет о россиянах, пострадавших от пандемии COVID-19.
«Субсидии предоставят союзу «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)», который организует программы профессионального обучения и дополнительного образования», — отмечает агентство.
В правительстве планируют, что обучение пройдут примерно 110 тыс. граждан — до конца 2020 года.
Накануне сразу две чиновницы обвинили безработных россиян: одна отметила мошенничество и пообещала забрать пособия, а другая уверена, что люди не хотят работать из-за больших пособий.
Ранее altapress.ru рассказал, как в алтайском сельском хозяйстве обостряется проблема с кадрами.