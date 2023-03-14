На шинном заводе «Нортек» в Барнауле назначили нового директора

Ранее пост занимал Владимир Воробьев, однако он уволился через 2,5 месяца после пожара на заводе 9 декабря 2022 года.
Договор с новым управляющим директором подписали на три года.
Решение завизировано председателем общего собрания, управляющим директором ТПФ «Меркурий» (Москва) Алексеем Лукиным.
По информации «Спарк Интерфакс», «Меркурий», на 100% принадлежащий Лукину, является основным владельцем «Нортека».
Ранее Алексей Терехович занимал должность заместителя по экономике.
Посмотреть, как тушили шинный завод, можно фоторепортаже altapress.ru.