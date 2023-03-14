14 марта
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Экономика

На шинном заводе «Нортек» в Барнауле назначили нового директора

Алексей Терехович стал новым управляющим директором компании «Нортек» с 7 марта 2023 года, сообщил «Толк».

Шинный завод "Нортек".
Шинный завод "Нортек".
www.alt-prom.ru

Ранее пост занимал Владимир Воробьев, однако он уволился через 2,5 месяца после пожара на заводе 9 декабря 2022 года.

Договор с новым управляющим директором подписали на три года.

Решение завизировано председателем общего собрания, управляющим директором ТПФ «Меркурий» (Москва) Алексеем Лукиным.

По информации «Спарк Интерфакс», «Меркурий», на 100% принадлежащий Лукину, является основным владельцем «Нортека».

Ранее Алексей Терехович занимал должность заместителя по экономике.

Посмотреть, как тушили шинный завод, можно фоторепортаже altapress.ru.

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