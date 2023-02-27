Тысяча рабочих горевшего «Нортека», находившихся в простое, приступили к работе

Все сотрудники «Нортек» и «ЯШЗ Авиа», находившиеся в простое, приступили к работе, сообщает пресс-служба Минпромэнерго Алтайского края.

Крупный пожар произошел на предприятии в Барнауле 09.12.2022

Более тысячи человек вышли из простоя после крупного пожара на шинном заводе.

По данным министерства, на заводах в настоящее время трудится более 2,7 тыс. человек.

Предприятие запустило пять резиносмесителей из числа пострадавших при пожаре в дополнение к двум, которые работали в другом цехе.

Также предприятие наладило получение резиновой смеси с других заводов страны. Согласно оптимистичным прогнозам, предприятие выйдет на объемы производства 2022 года уже в марте-апреле текущего года.

«Государственные оборонные заказы, запланированные на февраль 2023 года, „Нортек“ и „ЯШЗ Авиа“ на сегодняшний день выполнены в полном объеме», — сообщили в ведомстве.

Напомним, крупнейший пожар вспыхнул в цеху Алтайского шинного завода 9 декабря. Его тушили 110 человек и 33 единицы техники

Ликвидация пламени осложнилась низкой температурой воздуха. Гигантские клубы дыма — в фоторепортаже altapress.ru.