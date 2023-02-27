Тысяча рабочих горевшего «Нортека», находившихся в простое, приступили к работе

Более тысячи человек вышли из простоя после крупного пожара на шинном заводе.
По данным министерства, на заводах в настоящее время трудится более 2,7 тыс. человек.
Предприятие запустило пять резиносмесителей из числа пострадавших при пожаре в дополнение к двум, которые работали в другом цехе.
Также предприятие наладило получение резиновой смеси с других заводов страны. Согласно оптимистичным прогнозам, предприятие выйдет на объемы производства 2022 года уже в марте-апреле текущего года.
«Государственные оборонные заказы, запланированные на февраль 2023 года, „Нортек“ и „ЯШЗ Авиа“ на сегодняшний день выполнены в полном объеме», — сообщили в ведомстве.
Напомним, крупнейший пожар вспыхнул в цеху Алтайского шинного завода 9 декабря. Его тушили 110 человек и 33 единицы техники
Ликвидация пламени осложнилась низкой температурой воздуха. Гигантские клубы дыма — в фоторепортаже altapress.ru.