На «Золоте Курьи» ввели первую стадию банкротства

Арбитражный суд Алтайского края ввел процедуру наблюдения на алтайском золотодобывающем предприятии «Золото Курьи». Между тем, весной СМИ сообщали, что предприятие купила компания «Прииск» из Кузбасса, которая, как было заявлено, вот-вот восстановит производство и заключит мировое соглашение с кредиторами. Однако, судя по сведениям ЕГРЮЛ, владелец «Золота Курьи» остался прежним, сделка не состоялась.

770 обязательств и долгов

Решение о введении на предприятии «Золото Курьи» процедуры наблюдения суд вынес 9 августа. Мотивировочная часть в картотеке суда пока не опубликована, ясно лишь, что временным управляющим назначен Денис Качура, результаты наблюдения суд, как обычно, заслушает через полгода — в ноябре 2019 года.

Заявление в суд о признании предприятия банкротом подано в феврале 2019 года. Один из кредиторов — фирма с московской регистрацией и алтайским ИНН «Труд», которой предприятие задолжало 19,4 млн рублей. Фирма уже признана банкротом, при этом «Золото Курьи» в свою очередь пытается войти в реестр ее кредиторов.

Из материалов суда следует, что «Золото Курьи» имеет также долг по налогам более 15 млн рублей. В базе данных судебных приставов указано 770 исполнительных производств в отношении «Золота Курьи». Значительная их часть связана с неоплаченными долгами по зарплате.

Ранее altapress.ru сообщал, что производство на предприятии приостановлено.

«Золото Курьи». altairegion22.ru

Хотел купить и восстановить

Между тем, в мае появилось сообщение, что компания из Кузбасса «Прииск» приобрела «Золото Курьи» у золоторудной компании «Омчак» (Москва) и стала ее новым владельцем. По информации «Интерфакса», новый собственник планировал запустить фабрику по переработке руды в июне. И даже готов был погасить долги предприятия, для чего намеревался заключить с кредиторами мировое соглашение.

При этом, по сведениям издания «Версия», условием возобновления производства являлось завершение сделки по покупке компании.

О том, что «ведется работа по передаче предприятия потенциальному покупателю», сообщал и министр промышленности и энергетики края Александр Климин в мае. Однако, судя по сведениям в ЕГРЮЛ, сделка так и не была завершена, собственник у компании не изменился — это по-прежнему ЗРК «Омчак». Причины этого пока неизвестны.

«Золото Курьи». altairegion22.ru

Самый крупный для района

«Золото Курьи» было самым крупным налогоплательщиком Курьинского района, его доля в местном бюджете составляла 23,24%, рассказывала «Алтайская правда». Поступления в бюджет района составляли 30−35 млн рублей в год.

Глава района пояснил изданию, что из-за остановки предприятия уже пришлось свернуть некоторые программы, и в Курье с тревогой ждут решения суда о признании предприятия банкротом.

«Если предприятие обанкротится, то потерявшие работу люди в большинстве своем явно пойдут на биржу труда. Кроме того, планировалось, что по окончании золотодобычи на карьере будет проведена рекультивация этих земель. В противном случае мы кроме краевого захоронения ядохимикатов получим на территории района еще один опасный объект», — цитировало издание главу района Алексей Купина.

Что такое «Золото Курьи»

Общество с ограниченной ответственностью «Золото Курьи» зарегистрировано и внесено в госреестр юрлиц 2 сентября 2009 года. Работу ведет в Курьинском районе на Новофирсовском золоторудном месторождении. По данным минпромэнерго края, с начала его разработки произведено около 3,5 тонн золота. В настоящее время запасы золота месторождения составляют около 2,2 тонн.

По данным Картотека.ру, предприятие «Золото Курьи» принадлежало Валерию Гуминскому в 2010—2011 годах. С января 2011 года по октябрь 2016 года — трем кипрским компаниям: Грумфельд Трейдинг ЛТД, Ниета Трейдинг ЛТД и Фагарос Холдинг ЛТД. С октября 2016 года — ЗРК «Омчак».

По данным на май 2019 года, на предприятии числилось 183 работника. В годы расцвета численность персонала составляла около 350 человек.