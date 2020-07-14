Накануне начала форума «Алтай Агро 2020» эксперт рассказал об успешном эксперименте с соей

14 и 15 июля на altapress.ru пройдет уникальная отраслевая онлайн-конференция «Алтай Агро 2020» . В течение двух дней признанные эксперты сельского хозяйства и АПК представят в своих докладах новейшие достижения и разработки в сфере агронауки и предпринимательстве. Одним из выступающих является Акимбек Асанов, кандидат сельхознаук, заведующий лабораторий селекции зернобобовых культур ФГБНУ «Омский аграрный научный центр». С ним мы побеседовали об уникальности сои.

— Акымбек Мырзаевич , тема ваших научных работ и вашего выступления на форуме связаны с такой культурой , как соя. Какую общую характеристику вы могли бы дать этой культуре? Какая она — капризная , недооцененная или культура с большим потенциалом?

— Соя — уникальная и многозначимая культура. Ее исключительность обусловлена богатым биохимическим составом семян и, прежде всего, высоким содержанием полноценного по аминокислотному составу белка и жира в нем, способности повышать плодородие почвы за счет симбиотической фиксации азота из атмосферного воздуха.

Эта культура обладает и особой адаптивностью к различным условиям выращивания, произрастая на всех континентах нашей планеты, на 2/3 географической части земли.

Соя, являясь источником дешевого белкового питания, ценнейшим ингредиентом кормов, важнейшим компонентом многих фармацевтических препаратов и косметических средств, с успехом демонстрирует свою возрастающую социальную значимость.

Результаты многочисленных исследований, выполненных в различных почвенно-климатических зонах, свидетельствуют о том, что проявление особенностей сортов в значительной степени зависит от условий в районах их возделывания, которые существенно различаются не только по климату, почве, но и по агротехническим и организационно-экономическим возможностям.

Попытки широкого возделывания культуры были неудачными, если не принимались во внимание биологические особенности сортов, не была обоснована зональная технология возделывания.

Зерна сои. Открытые источники.

— В чем была суть эксперимента с соей в разных климатических зонах Алтайского края?

— Этот эксперимент был начат в 2017 году по просьбе двух руководителей хозяйств Алтайского края: Александра Филипповича Кутилина — директора ООО «Гея» Целинного района (Восточная зона) и Владимира Алексеевича Васильцова — главы КФХ Мамонтовского района (Приобская зона). Они заинтересовались сортами омской селекции, после посещения опытных участков лаборатории селекции зернобобовых культур СибНИИСХоза (ныне Омский АНЦ).

Суть эксперимента была именно в экологическом изучении скороспелых сортов и линий сои сибирского экотипа в новых для них экологических точках. А цель эксперимента — выявить на практике пригодные сорта и линии омской селекции для выращивания в конкретных природно-климатических условиях Алтайского края. А также определить наиболее подходящие районы для сои.

На перспективу нам хотелось по результатам многолетних исследований создать и передать сорт на государственное сортоиспытание для Алтайского края.

— Что показал этот эксперимент?

— Трехлетние исследования показали, что в условиях Алтайского края для получения высоких и стабильных урожаев сои необходимы генотипы с продолжительностью вегетационного периода около 110 дней. Для этого в селекционной работе с соей в Омском АНЦ начали специально проводить отбор таких линий с последующим изучением в различных зонах Алтая.

Основные сорта сои. Предоставлено Акимбеком Асановым.

Первым сортом, показавшим хорошие результаты в ООО «Гея», стал сорт «Сибириада», включенный в Государственный реестр в 2020 году. Урожайность зерна составила в условиях Алтайского края от 2,5 до 4,0 т/га. Кстати, Александр Филиппович Кутилин является одним из авторов данного сорта.

— Можно ли по итогам эксперимента утверждать , что соя — высокодоходная культура?

— Безусловно. Это могут подтвердить в базовых хозяйствах, рискнувших расширить посевы сои за счет возделывания омских сортов. Сорта гарантированно вызревают, уровень урожайности часто превышает 3 т/га и имеет повышенные показатели качества — от 38 до 42% белка и от 18 до 22% жира.

В экономическом аспекте соя, при сложившихся стабильно высоких ценах на ее зерно (25−35 рублей за 1 кг) стала высокодоходной культурой.

— Какие почвенно-климатические условия лучше всего подходят для сои?

— Для сои лучше всего подходят климатические условия зоны лесостепи и степи с суммой активных температур более 1800 градусов и суммой осадков более 250 мм.

Наибольшие требования к гидротермическому обеспечению соя предъявляет в мае — при посеве температура почвы должна быть не ниже 10 градусов. В июле — в период массового цветения при температуре воздуха более 30 градусов происходит массовая гибель бутонов и угнетение азотфиксирующей способности.

В сентябре в фазу созревания соя может выдерживать непродолжительное понижение температуры — до — 5 градусов. Кроме того, небольшие заморозки могут положительно сказаться на скорости созревания агрокультуры и сыграть роль десиканта в уничтожении сорной растительности.

— Какие сорта сои вы готовы сегодня порекомендовать алтайским аграриям?

Основные сорта сои. Предоставлено Акимбеком Асановым.

— Мы можем сегодня предложить целую серию сортов омской селекции. Для этого обширного региона созданы уникальные скороспелые сорта «Алтом», «Золотистая», «Сибирячка», «Черемшанка» и «Сибириада», которые успешно прошли производственные испытания на тысячах гектаров.

Отработана и технология их возделывания — можно получать урожаи зерна сои в пределах 20−30 ц/га. Все сорта продуктивные и скороспелые, но какой из них подходит конкретному хозяйству, можно выявить только, испытав их на практике на небольших площадях.

Основные сорта сои. Предоставлено Акимбеком Асановым.

— В чем ценность сои как продукта?

— Об этом можно долго рассказывать, я остановлюсь на главном.

Соя является уникальной сельскохозяйственной культурой, сегодня отмечается стабильное и постоянное нарастание ее производства в мире. Это объясняется многофункциональностью использования сои в технических, кормовых и пищевых целях; высокой доходностью из-за возрастающей цены на ее зерно по причине превалирования спроса над предложением, а также простотой возделывания для получения прибыльных урожаев.

Например, соя пользуется большой популярность в птицеводстве за счет того, что является безотходной культурой. Вегетативная масса незрелых растений применяется как компонент, входящий в состав сочных и грубых кормов. Из соломы сои делают кормовую муку, гранулы. Оставшиеся после извлечения масла остатки семян идут на жмыхи и шроты, которые являются высокоценной кормовой добавкой, восполняющей дефицит белка в комбикормах.

Экструдированная соя, соевая суспензия, премиксы, сено, солома, мякина, гранулы, силос — вот неполный список побочных продуктов от выращивания сои, которые используются в кормлении сельскохозяйственной птицы.

Пюре из авокадо , соевые бобы , капуста , лимонный сок. buzzfeed.com

Кроме того, среди всех возделываемых в мире сельскохозяйственных культур соя является самой высокобелковой. На сегодняшний день эта культура, как сырьевой источник для получения пищевых белков, на мировом рынке занимает лидирующее положение. Семена сои по содержанию незаменимых аминокислот в находятся одном ряду с зерновыми, масличными и бобовыми культурами.

А еще сою называют культурой двойного использования, так как содержание масла в семенах может достигать 15−28%, а уровень мирового производства на долю соевого приходится до 35%.