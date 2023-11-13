Налог на сверхприбыль: сколько заплатят крупнейшие компании Алтайского края

Более десятка крупных компаний Алтайского края должны заплатить недавно введенный налог на сверхприбыль, сообщили altapress.ru в региональном управлении ФНС. Его ввели как разовый сбор для мобилизации дополнительных доходов в федеральный бюджет и, по закону, оплатить его надо в 2024 году. Но большинство алтайских плательщиков намерены воспользоваться правом поделиться сверхприбылью с государством еще в 2023 году. Почему они торопятся и сколько заплатят?

С чего все началось

В Алтайском крае под действие закона о сверхприбыли попали 11 крупных компаний - это предварительные оценки управления ФНС.

Напомним, власти ввели этот налог нынешним летом, приняв федеральный закон №414. И доплатить за большие заработки обязали компании, чья средняя арифметическая прибыль за 2021-2022 годы оказалась больше 1 млрд рублей. И больше, чем в 2018-2019 годах – а налог берется с превышения.

Из закона следует: обязанность по уплате наступает в 2024 году – не позднее 28 января. Однако, как рассказали в налоговой службе, большинство компаний намерены рассчитаться раньше, и вот почему.

Налоги. Налоговая служба. ФНС.

Почему они торопятся

Согласно закону, ставка налога - 10%. При этом законодатель заложил действенный стимул оплатить до «дедлайна».

Если внести сумму уже в этом году, в период с 1 октября по 30 ноября (а ее называют обеспечительным платежом), фактическая ставка составит лишь 5%. По сведениям УФНС, правом на это планируют воспользоваться как минимум восемь из 11 компаний.

«В сентябре налоговые органы Алтайского края провели работу с плательщиками, известив их об их правах по налогу на сверхприбыль. По предварительным данным, восемь налогоплательщиков, состоящих на учете в налоговых органах края, готовы оплатить обеспечительный платеж в установленный срок, воспользовавшись правом снижения налоговой нагрузки в соответствии с законодательством», - рассказала Надежда Колтакова, начальник отдела налогообложения юридических лиц УФНС России по Алтайскому краю.

Информации по трем другим налогоплательщикам в налоговой службе пока просто нет.

Налоги. Деньги. Прибыль. unsplash.com

Закон освободил от уплаты налога на сверхприбыль: организации, которые на 31 декабря 2022 года включены в реестр малого и среднего предпринимательства;

российские организации, созданные после 1 января 2021 года (кроме реорганизованных юрлиц, действовавших до 1 января 2021 года);

организации, у которых в 2018-2019 годах отсутствовали доходы от реализации согласно ст. 249 НК РФ;

организации, являющиеся плательщиками единого сельхозналога непрерывно с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года.

Какую сумму они заплатят

Ожидаемое поступление налога на сверхприбыль от плательщиков Алтайского края - почти 343 млн рублей, сообщили в УФНС. На фоне федеральных компаний сумма, которую, по прогнозам, выплатят алтайские компании, выглядит, вообще говоря, относительно небольшой.

Налоги. Налоговая служба. Фото предоставлено ФНС России.

Так, Сбербанк подсчитал, что заплатит налог на сверхприбыль в сумме «до 3 млрд рублей», производитель удобрений «Акрон» - 4,7 млрд, пишет Forbes. Электросетевая организация «Россети» - 1,6 млрд, по данным Pravo.ru.

Энергокомпания «Фортум» - 449,4 млн, сообщают «Ведомости», «Соллерс» (автомобили УАЗ), по данным "Интерфакса", около 150 млн.

В целом же Минфин России предполагал, что в бюджет поступит дополнительно около 300 млрд рублей. Все эти деньги пойдут в федеральный бюджет – это прямо указано в законе. Другое дело, на что они пойдут и не станут ли власти взимать этот однократный налог регулярно?

Налоги. Налоговая служба. Фото предоставлено ФНС России.

На что пойдут деньги

Глава Минфина России Антон Силуанов не раз комментировал это новшество.

Он объяснил, что средства, полученные от налога на сверхприбыль, направят на развитие социальной сферы, в том числе - на поддержку нуждающихся семей, приводила его слова «Российская газета». Министр утверждал, что это «разовые изъятия, и на то они и разовые, что действуют один раз».

Правда, летом его заместитель все же не исключал, что налог на сверхприбыль когда-нибудь повторится - если у компаний будут сверхдоходы, а у государства — необходимость компенсировать большой дефицит, информацию привел портал Pravo.ru.

Так что это, похоже, тот случай, когда надо сказать: «Поживем- увидим».

Дорога. Алтайский край. Настасья Коваленко