Налоговики хотят засудить экс-кандидата в губернаторы края за действия при банкротстве

Федеральная налоговая служба подала в Арбитражный суд заявление, в котором требует привлечь Андрея Крылова к административной ответственности за неправомерные действия при банкротстве. Крылов известен не столько как бизнесмен, сколько как экс-кандидат в губернаторы Алтайского края, в 2018 году занявший последнее место по количеству набранных голосов.

Хотят лишить права руководить

Привлечь к ответственности Андрея Крылова налоговики хотят по статье 14.13 КоАП («неправомерные действия при банкротстве»). А точнее — по части 8 этой статьи: «неисполнение вступившего в законную силу судебного акта о привлечении контролирующих должника лиц к субсидиарной ответственности».

Ответственность за это нарушение КоАП одна — дисквалификация. То есть лишение права управлять организациями. А вот сроки КоАП предусмотрел разные — от 6 месяцев до 3 лет.

Крылову дисквалификация может принести неудобство. Ведь он, согласно данным сервиса Kartoteka.ru, руководитель нескольких юрлиц, включая «Корпорацию СИЭН», «Алтайскую криптомайнинговую компанию», «Алейский сахарный завод» и «Барнаульский шпалопропиточный завод» (ООО).

На «Барнаульском шпалопропиточном заводе». www.shpala.ru

Не политические претензии

Андрей Крылов вошел в публичную политику в 2017-м, возглавив отделение «Партии роста». Но два года спустя его отправили в отставку — как сообщало издание «Коммерсантъ», за причинение политического ущерба партии.

В 2018-м он пошел на выборы губернатора, но набрал лишь около 13,5% голосов, заняв последнее место. В сентябре 2020 года он заявил на губернатора Алтайского края в полицию за нарушение главой региона масочного режима. Но ГУ МВД отказало ему в возбуждении дела, написал Крылов на своей страничке в Facebook.

У ФНС к Крылову претензии не политические: он не исполнил решение суда о привлечении его к субсидиарной ответственности.

Андрей Крылов. Анна Зайкова.

Дисквалификация за неисполнение

В 2019 году Андрея Крылова привлекли к субсидиарной ответственности по делу о банкротстве «Барнаульского шпалопропиточного завода» (акционерного общества). Сумма по нынешним временам небольшая — 270 тыс. рублей.

Крылов, будучи руководителем акционерного общества и зная, что предприятие не может погасить долги перед банком, не подал вовремя заявление о его банкротстве.

Крылов до октября 2020 года оспаривал это решение. Он утверждал, что единственным препятствием для возобновления производства завода был арест счетов налоговиками. Он дошел до Верховного суда, но все инстанции ему отказали.

По завершении банкротства завода его долг перед акционерным обществом-банкротом разобрали по частям кредиторы, чтобы взыскивать ее самостоятельно. 167 тыс. взяло управление ФНС. Он долг не погасил, после чего ФНС и обратилась в суд с требованием его дисквалифицировать.

Арбитражный суд Алтайского края. altapress.ru

Обращались дважды

Обращаться в суд ФНС пришлось дважды. Сначала в арбитраж Алтайского края.

Там выяснилось, что Крылов зарегистрирован в Республике Алтай, и дело передали в арбитраж этого региона. Ближайшее заседание назначено на 14 октября.

Если долг по уплате «субсидиарки» не погашен и срок давности привлечение к ответственности не истек, то арбитражные суды, как правило, удовлетворяют требования и дисквалифицируют руководителей на 6 месяцев.

Андрей Крылов Избирательная комиссия Алтайского края

Что такое дисквалификация