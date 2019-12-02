В 2024 году агропромышленный комплекс Алтая должен совершить нереальный рывок вперед, в разы увеличив объемы продукции, отгружаемой на экспорт. К этому моменту регион должен вывозить продовольствия на 501 млн долларов, это в 2,5 раза больше, чем есть сейчас. Местные чиновники разводят руками — такие обязательства взял на себя край. Да и сами предприятия понимают перспективность экспортного направления.

Правда, есть в этой истории много но: до сих пор непонятно, как решать вопрос с транспортной логистикой, растущими непомерными темпами затратами и нестабильностью сырья, которое то есть, то его нет.

Все эти вопросы директора ведущих пищевых предприятий края в ноябре обсудили на экспертном совете ИД «Алтапресс».

Масло и молоко притормозилось

Замначальника Алтайпищепрома Алексей Фокин отметил: в нынешнем году показатели по экспорту — а это без малого 235 млн долларов, — скорее всего, будут выполнены. По вывозу злаковых культур и прочей пищевой продукции вопросов нет никаких — здесь экспорт идет ударными темпами.

Экспертный совет по пищевой промышленности. Анна Зайкова.

По мясу, молоку и, главное, масложировой продукции все не так радужно.

На сегодняшний день остается неизвестной дальнейшая судьба обанкротившегося холдинга «Юг Сибири», который управлял двумя крупными маслоэкстракционными заводами — в Бийске и Барнауле.

В начале января Арбитражный суд Алтайского края закрыл дело о банкротстве по инициативе самой компании. Зато дал зеленый свет иску главного кредитора — «Промсвязьбанка». После чего у банка появилась возможность продвинуть нужную кандидатуру конкурсного управляющего.

Уже дважды управляющий выставлял алтайские активы на торги с целью найти арендатора. Компания «Благо», несмотря на то что декларировала свою заинтересованность, их проигнорировала. Эксперты отрасли полагают, что положение у этой компании на Алтае достаточно шаткое.

Очевидно, что до того момента, пока у предприятий не появится новый постоянный собственник, о серьезном развитии производства и вывозе продукции говорить не приходится.

Что касается мясной и молочной сферы, то здесь Алтайпищепром также констатирует замедление экспорта.

По мясу выправить статистику могла бы группа «Черкизово», выкупившая в прошлом году «Алтайский бройлер». Однако на предприятии еще не завершена модернизация, об экспорте продукции новые собственники думают пока только на перспективу.

Алексей Фокин отмечает: ситуация с экспортом может заметно улучшиться с началом программы ускоренного социально-экономического развития края, который разрабатывается совместно с куратором региона из федерального правительства Максимом Топилиным.

Экспертный совет по пищевой промышленности. Анна Зайкова.

В так называемый «план Топилина» пищевое ведомство внесло 11 предложений, большинство которых касалось как раз экспорта.

«Они все связаны с логистикой, участием в выставочных мероприятиях, снижением тарифных и нетарифных составляющих транспортировки», — пояснил Алексей Фокин.

Уже известно, что принято из них четыре. Однако когда заработают новые меры поддержки, неизвестно. До этого момента предприятиям придется разбираться самим.

Экспертный совет по пищевой промышленности. Анна Зайкова.

Дорожающий проезд

Виталий Копытов, представляющий экспортную компанию «Алтайские мельницы», не скрывает: в последние два года рост экспорта мукомольно-крупяной продукции действительно есть — ежегодно за пределы страны вывозится около 200 тыс. тонн алтайской продукции зернопереработки.

Но если посмотреть на показатели 7−10-летней давности, то станет понятно, что объемы эти совершенно мизерны. Тогда местные предприятия экспортировали около 500 тыс. тонн своей продукции.

Эксперт связывает такую тенденцию с транспортными проблемами, которые стали уже перманентными.

«Структура логистических затрат такова, что мы имеем не только железнодорожный тариф, на который может реально повлиять государство. Большая составляющая расходов приходится на использование подвижного состава. Как только мы получаем компенсации части ж/д тарифа, тут же все это отыгрывается коммерческими структурами, владеющими вагонами», — отметил Виталий Копытов.

Экспертный совет по пищевой промышленности. Анна Зайкова.

По словам Копытова, чтобы оптимизировать свои затраты, компания вынуждена работать в формате приграничной торговли, который не позволяет существенно нарастить объемы поставок.

Так, «Алтайские мельницы» отправляют часть своей продукции в северные провинции Китая. Но потребление здесь ограниченное, и, чтобы увеличивать экспорт, компании надо двигаться вглубь страны. В одиночку это делать в нынешних условиях фактически нереально.

Несопоставимые затраты

С тем, что в вопросах экспорта главным препятствием является логистика, оказался не согласен Александр Терновой. Руководитель компании «Алтайские закрома» уверен: выйти на мировой уровень местным предприятиям мешают в первую очередь непомерно высокие внут­ренние издержки.

«У нас самая дорогая в Сибири земля и энергоресурсы. Электричество по сравнению с соседней Новосибирской областью у нас дороже на 20%, газ — на 28%. И главное — налогообложение в нашем регионе всегда по верхней планке», — указывает он.

Экспертный совет по пищевой промышленности. Анна Зайкова.

Эксперт отмечает: логистика в структуре себестоимости продовольствия занимает всего от 1,5 до 3,5%, а энергетика — уже 40%.

Единственное, что пока радует производителей, — это стоимость топлива, которое по сравнению с другими территориями Сибири чуть дешевле. Но и здесь есть свои нюансы.

«Стоимость проезда по нашим дорогам в весенний и осенний периоды забирает все ту экономию на ГСМ, которую мы имеем, — сообщил Александр Терновой. — А двойной транспортный налог у нас выше, чем в Новосибирской, Томской областях и Красноярском крае».

Есть и еще один немаловажный аспект в сравнении с соседними территориями — это региональные формы поддержки. В Новосибирской области, например, животноводческим предприятиям, будь у них всего сотня коров, компенсируют из бюджета 50% стоимости сельскохозяйственной техники. Если хозяйство занимается только растениеводством, компенсация составляет 30%.

Экспертный совет по пищевой промышленности. Анна Зайкова.

«Вот такие перекосы у нас сложились, — сообщил Александр Терновой. — Мы неконкурентоспособны в силу не транспортной логистики, а логистики интеллекта».

Проблема с рыбаками

Как ни странно, угрозой для экспорта алтайского продовольствия является и местная сырьевая база. Казалось бы, в житнице Сибири проблем с сырьем не должно быть, но на деле это далеко не так. И нынешний год — прекрасное тому подтверждение.

Владимир Сульдин, коммерческий директор компании «Грана», рассказывает, что ситуация на зерновом рынке региона складывается парадоксальная. Урожай в 2019 году собран пусть и не рекордный, но его вполне достаточно, чтобы удовлетворить внутренние потребности, а реализации нет. Сухое и чистое зерно алтайские аграрии держат на своих складах в ожидании высоких цен.

«На сегодняшний день на наших предприятиях обеспеченность сырьем составляет не больше месяца, может быть, полтора. Движение зерна по краю очень ограниченно», — считает Сульдин.

Экспертный совет по пищевой промышленности. Анна Зайкова.

Главная причина нынешней ситуации, уверен эксперт, в высоком спросе со стороны казахских перекупщиков, которые предлагают более высокую цену, нежели алтайские мукомолы. Большие объемы алтайского зерна уходят в соседнее государство, где перерабатываются и идут дальше, на экспорт. Добавочная стоимость продукта остается в Казахстане.

О проблемах с сырьем говорят и алтайские рыбопереработчики. Несколько лет назад барнаульская компания «Диаф» наладила поставки филе окуня за границу. В США и Европе его используют преимущест­венно в сегменте HoReCa. По словам директора предприятия Светланы Шустовой, спрос на такую продукцию есть, поэтому и объемы поставок могли быть в два раза больше, но не хватает качественного сырья.

«Запросы есть, график поставки продукции на экспорт расписан на год вперед, — объяснила Светлана Шустова. — Проблема в рыбаках. Нет хороших рыбопромысловых предприятий».

Чтобы как-то решить эту проблему, «Диаф» готов сам «взяться за удочку». В Завьяловском районе компания рассмат­ривает варианты создания собственного рыбного предприятия, но прежде чем вый­ти на солидные объемы, должно пройти какое-то время.

Экспертный совет по пищевой промышленности. Анна Зайкова.

Фуры с пивом в Китай

В теме экспорта пока особняком стоит алтайская отрасль напитков, чему есть несколько объяснений. Это и особая специфика стран Азии и ближнего зарубежья, связанная с их культурой торговли и потребления алкоголя, и комплекс логистически-технических вопросов.

Алена Вдовина,

PR-менеджер «Барнаульского пивоваренного завода»:

Пиво — продукт специфической перевозки, оно должно транспортироваться с соблюдением температурного режима. Такие контейнеры физически найти очень проблематично. Кроме того, цена захода одного контейнера, как и одной фуры, например в Китай, начинается от 2 тыс. долларов.

Несмотря на эти сложности, алтайские производители напитков не отказываются от экспортного направления, периодически осуществляя подобные сделки. При поддержке властей они вполне могли бы выйти на регулярный уровень.

Партнеры экспертного совета

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