Не плюй в колодец. Как молодые предприниматели #Фабрикибизнесидей учатся командной работе в лесу

Региональный центр «Мой бизнес» подготовил для начинающих предпринимателей новые испытания. Ученики Николая Голещихина, бизнес-тренера, владельца консалтинговой компании «Директ-Актив», закрепляли методы командообразования на практике. В лесу неподалеку от парк-отеля «Лесные дали» участники проекта возводили себе препятствия, которые затем сами же проходили всей командой. Все — как в бизнесе. Подробнее, в нашем репортаже.

За каждое испытание — фрагмент карты

Будущие предприниматели под руководством Николая Голещихина всего должны были пройти пять испытаний. За каждое успешно выполненное задание они получали фрагмент карты, которая вела к главному призу — что именно ждет испытателей в конце, знал только их ментор.

Николай Голещихин:

— В конце мы сделаем «чудо», будем создавать из четырёх стихий — пятую.

Конкурсанты сами для себя готовили площадку с испытаниями. Команда из 7 человек поделилась на 3 подгруппы.

Первая вязала паутину из веревок, которыми обматывались стволы деревьев примерно на уровне колена. Вторая — строила веревочную трассу на высоте около 3 метров. Для этого к стволам двух деревьев крепились тросы крест-накрест. А третья подгруппа мастерила огромный деревянный кол.

Естественно, конкурсанты не подозревали, для чего им это потребуется.

Иди , оставляя след

Прежде, чем приступить к испытаниям, считает Голещихин, нужно стать настоящей командой. Первый шаг — придумать наименование и боевой клич. Начинающие предприниматели взяли название «Факел» и бойко отчеканили свой клич: «Иди, оставляя след».

Чтобы приступить к первому испытанию, нужно было сначала до него добраться — а это не так просто. Участникам завязали глаза красной лентой. Все взялись за руки, а молодежную цепь повел «зрячий» ментор.

Уже на этом этапе молодым предпринимателям необходимо было сплотиться — нельзя потерять звено цепи, разорвать её. Конкурсанты, перешагивая молодые ёлочки и огибая вековые, полагались лишь на команды своих соратников: «Здесь перешагни», «осторожно — ветка, пригнись».

Николай Голещихин:

— Первое испытание — формат «3D паутинки». Как в кино, когда похищают драгоценности, минуя смертельно опасные лазеры. Вам нужно хотя бы держаться за одежду, но не разрывать цепочку.

Командная работа. Дмитрий Лямзин

Круговая порука

Первое испытание для конкурсантов — перешагивая верёвки, не задеть те, к которым привязаны колокольчики. В противном случае проходить путь придется с самого начала. Задание усложнялось тем, что нужно было выбрать одного «слепого участника».

Ребята сразу сообразили, что теперь одними командами эту тропу не обойдешь, поэтому они сами переставляли ноги «слепому». Ирония в том, что большинство ошибок допустили «зрячие», как правило за верёвки они цеплялись капюшонами и рукавами.

— Вы можете проходить без одежды, если вам это поможет, — смеялся Голещихин.

Командное испытание в итоге было пройдено примерно за полчаса, хотя надо было за 20 минут. В наказание — 300 отжиманий на команду.

Маргарита Бубнова, участница конкурса, считает, что подобные тренинги учат внимательности и концентрации.

Маргарита Бубнова,

конкурсантка:

— Это задание научило меня пристально следить за своими действиями, потому что от от каждого движения зависит крах или удача всей команды. Также важно следить за действиями других, корректировать их в случае необходимости.

Командная работа. Дмитрий Лямзин

На кончиках пальцев

Следующее задание — всей командой при помощи одних указательных пальцев поднять палку до уровня глаз, а затем опустить её. Нельзя ронять снаряд, никаких перекосов быть не должно, и каждый член команды от начала и до конца конкурса должен касаться палки.

Бортников Максим, один из участников бизнес-проекта, считает, что это упражнение помогает искать корень проблем, которые возникают в командной работе.

Бортников Максим,

конкурсант:

— Вы не жалуетесь, что ничего не получается, а устраняете ошибки совместно. Этот навык очень поможет в дальнейшем в бизнесе, когда вы начнете запускать свой новый продукт.

Командная работа. Дмитрий Лямзин

Пора стать канатоходцем

Следующее препятствие — веревочная дорога. Как уже было сказано, тросы перекрещены и соединяют два дерева на высоте более 3 метров.

Задача — пройти веревочную трассу, коснувшись обоих стволов. Участник надевает специальную экипировку — остальная команда поднимает его при помощи веревки. Она также служит и для подстраховки, чтобы никто не упал.

Николай Голещихин считает , что данное упражнение развивает основные качества , необходимые в бизнесе:

— Прежде всего, учит смелости сказать: «Да, я смогу преодолеть это препятствие, хоть никогда этого и не делал». Также, учит доверять коллективу, который отвечает за твою безопасность — страхует тебя, держась за веревку. Кроме того, испытание позволяет научиться координировать действия команды. Каждый из участников подсказывал: «Здесь чуть левее, здесь — правее, подтяните повыше, а здесь — ослабьте». Это в прямом смысле победа не одного человека, а целого коллектива.

Участники потратили на испытание больше времени, чем требовалось — поэтому снова пришлось приседать.

Командная работа. Дмитрий Лямзин

Только без рук

Теперь «Факелу» предстояло преодолеть, пожалуй, самое сложное испытание дня. Огромный кол, который ребята сами же и смастерили, нужно было использовать в качестве карандаша и вывести им на земле букву «Ф». Ситуация осложнялась тем, что прикасаться к «карандашу» было нельзя, поэтому пришлось использовать веревки.

Маргарита Бубнова,

конкурсантка:

— С карандашом было самое сложное — мне просто физически не хватало сил. Я вообще в это старалась не лезть, потому что не понимала, как такое вообще возможно. Пусть решают более умные ребята, кто в этом соображает, а я — чистый гуманитарий.

Конкурсанты далеко не сразу определили, что нужно было делать. Отсутствие явного лидера, которое лишь помогало им в предыдущих испытаниях — здесь сыграло злую шутку. Большая часть времени ушла на то, чтобы определить, кто будет главным и предложит свое решение задачи.

Николай Голещихин:

— Здесь ситуация сложилась так, что ни у кого из участников не было инициативы, энтузиазма. Поэтому они очень медленно продвигались. И лидерство было в этой ситуации вынужденной мерой, когда кто-то решил повести всех за собой, потому что увидел, что иначе команда не сдвинемся с места. Это яркий пример того, что нужно самому подниматься на вершину, где никто локтями не толкается, брать лидерскую позицию. Это выгодно, потому что в большинстве случаев дает дополнительные шансы всей команде.

В итоге участники договорились прикрепить два троса по бокам, чтобы держать баланс. А третий установили по центру, за него, собственно, и тянули, приводя «карандаш» в движение.

Командная работа. Дмитрий Лямзин

Мозговой штурм и пятая стихия

В итоге молодым предпринимателям осталось получить последний фрагмент карты. Итоговая задача — угадать 8 из 12 пословиц, которые были сформулированы «научном языком».

К примеру, «Слабо выраженная актуальность применения клавишных инструментов в среде лиц духовного звания» — это известное всем выражение «Зачем попу гармонь».

Или «Солипсизм домашней птицы по отношению к нежвачным млекопитающих отряда парнокопытных» расшифровыется как «Гусь свинье не товарищ».

«Факел» справился с испытанием, но не без подсказок, поэтому снова пришлось приседать.

Участники собрали карту по кусочкам, она показывала, что идти нужно к грилю, который располагался в лесу. Самые внимательные сразу поняли, куда нужно двигаться, и повели остальных за собой.

Под крышкой оказалось 3 колбы, в каждой из которых и содержалось по стихии. Первая — стихия земли (марганцовка), вторая — воды (глицерин), третья — дерева (бумага). А сам гриль являл собой четвертую стихию — металл, отметил Голещихин.

Ребята смешали содержимое колб и получили пятую стихию, т. е. огонь, который поддерживали сухими еловыми ветками, разбросанными по лесу.

Впервые почти за 4 часа, будущие предприниматели смогли погреться и отдохнуть.

Командная работа. Дмитрий Лямзин

Подведение итогов

В заключении ментор попросил подопечных высказаться — понравился ли им тренинг, что они для себя почерпнули.

Роман Аргудяев:

— Сегодня я понял, что без правильно построенной команды, без знания о том, кто чем и когда занимается, невозможно построить грамотный и успешный бизнес.

Маргарита Пушкарева:

— Тема тренинга — построение команды. Мы узнали главное — чтобы быть сплоченными, нужно иметь внешнего врага. У нас была цель, которую мы все преследовали, мы были одной командой, помогали друг другу, выполняли задания вместе.

Командная работа. Дмитрий Лямзин

Юрий Мосунов:

— В бизнесе без командной работы никак не обойтись. Нужно думать не только о себе, а о своем ближнем, думать о команде. Быть ответственным за каждого, а также за конечный результат и за сам процесс работы. Квест учил тому, как нужно действовать в команде — это прямой аналог поведения в бизнесе.

Сам Николай Голещихин считает, что тренинг, прежде всего, дает возможность освоить на практике разные методики командообразования, которые обязательно пригодятся в деле. Поскольку грамотное управлением персоналом — залог успеха любого бизнеса.

Кроме того, отмечает ментор, начинающие предприниматели зачастую ведут себя весьма инфантильно:

— Вот есть государственная поддержка, «все для меня и за меня оформите, все для меня сделайте». Мы же дали им возможность создать всё с нуля самостоятельно — дали пошаговые инструкции, и испытания для самих себя они собрали сами. Они знают этому цену. К каждому испытанию, к которому не прикладывали руку, они стали относиться с уважением, понимая, что их коллеги занимались проработкой всех площадок.

Голещихин заключает, что тренинг такого формата — это всегда баланс между тем, чтобы создать максимальный уровень экстрима и недосягаемости, и при этом чтобы у каждого из участников была возможность преодолеть трудности и получить свою собственную победу.

Центр «Мой бизнес»

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