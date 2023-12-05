5 декабря
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Экономика

Не тянут на миллион. Производители муки на Алтае оказались в ценовом капкане

Производство муки в Алтайском крае по итогам 10 месяцев текущего года снизилось еще на 5%. Такие данные на экспертном совете ИД "Алтапресс" озвучил начальник Алтайпищепрома Александр Большаков. Руководитель регионального Союза зернопереработчиков ответил, почему так происходит, и попросил не ставить на отрасли крест.

Мельничный комплекс в Целинном районе.
Мельничный комплекс в Целинном районе.
Анна Зайкова

Александр Большаков отметил, что последние три года выпуск муки в крае демонстрирует снижение.

"В прошлом году было тоже снижение на 5%. Если еще восемь лет назад производилось 1,3 млн тонн этого продукта, то сегодня уже меньше миллиона. Здесь нашим переработчикам и всем нам, как управлению, надо подумать, куда мы идем", - отметил Большаков.

Валерий Гачман, генеральный директор компании "Грана" и председатель отраслевого союза мукомолов, отметил, что сравнивать производство прошлый лет и нынешних, не совсем корректно.

Экспертный совет по пищевой промышленности. 23 ноября 2023 года.
Экспертный совет по пищевой промышленности. 23 ноября 2023 года.
Анна Зайкова

"Конечно, я не оправдываюсь, но есть фактор, о котором нужно сказать, это очень высокая стартовая база. В период открытости внутреннего рынка и прилегающих государств очень интенсивно мукомольная промышленности развивалась в 90-е и "нулевые" годы. Темпы прироста составляли десятки процентов в год. Такая динамика рано или поздно все равно бы пришла к остановке, что мы сейчас и наблюдаем", - отметил Гачман.

По его словам, ставить крест на развитии мукомольного направления в Алтайском крае совершенно не обосновано. Даже в условиях сокращения, регион перерабатывает пшеницы в муку больше всех остальных .

"Больше 500 тыс. тонн муки не производит ни один субъект в России", - объяснил Гачман.

Валерий Гачман.
Валерий Гачман.
Дмитрий Лямзин.

В чем проблемы мукомолов

Главная проблема алтайских мукомолов в 2023 году, утверждает эксперт, связана с ценами на пшеницу.

Из-за проблем с экспортом из европейской части страны и таможенных пошлин стоимость зерна в этих регионах оказалась ниже, чем, например, в Сибири.

Здесь основной импортер - Казахстан, продолжает закупать пшеницу без учета таможенных пошлин.

"Сегодня пшеница в Поволжье стоит 12-13 тыс. рублей за тонну, в Центральном Черноземье - 13-14 тыс. рублей. В Алтайском крае пшеница стоит дороже, чем в порту Новороссийска. Такого никогда не было", - объяснил Гачман.

Мельничный комплекс в Целинном районе.
Мельничный комплекс в Целинном районе.
Анна Зайкова

Эксперт отметил, что сложившиеся обстоятельства делают мукомолов Алтайского края не конкурентоспособными в европейской части России, где проживает большая часть населения, учитывая, что продукцию туда еще нужно довести.

"Работаем на самом дорогом зерне. Поэтому сокращение производства, о котором мы говорим, экономически абсолютно целесообразно", - рассказал Гачман.

При этом он отметил и плюсы. Например, увеличился экспорт муки в Китай в связи с тем, что страна наконец сняла ковидные ограничения. "Я уверен, что этот факт позволит нам в 2024 году больше загрузить мощности", - считает мукомол.

По данным Алтайкрайстата, за январь-октябрь производство муки в Алтайском крае составило 745,2 тыс. тонн, это 94,9% к аналогичному уровню прошлого года.

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