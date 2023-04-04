«Это горько и больно»: Эксперты обсудили правду об умирающих селах на Алтае, и стоит ли их спасать

В ближайшие годы программа комплексного развития сельских территорий может вновь трансформироваться. Государство, вероятнее всего, решит поддерживать только так называемые опорные пункты — крупные сельские поселения, где сконцентрированы производства и есть достаточное количество населения. А что будет с остальными? Этот злободневный для края вопрос 29 марта в ИД «Алтапресс» обсуждали видные политики, предприниматели и главы муниципалитетов, точно знающие, что происходит на местах. Выступления получились эмоциональными, а предложения конкретными.

Куда едут люди

Бочкари — село в Целинном районе, во многом образцовое. За последние годы население здесь увеличилось с 1,3 тыс. до 1,8 тыс. человек. В перспективе — до 2,2 тыс. человек.

Для жизни в селе есть все — жилой современный микрорайон, школа, детский сад, спортивная инфраструктура, а главное — крупные производства. Только на Бочкаревском пивоваренном заводе сейчас работают 750 человек.

Генеральный директор предприятия Вадим Смагин на круглом столе сообщил: за полтора месяца в Бочкари решили переехать четыре семьи из Германии. Несмотря на то, что жилье в селе можно получить в служебное пользование, немцы готовы строиться сами.

Вадим Смагин,

генеральный директор «Бочкаревского пивоваренного завода»:

Я думаю, данный тренд — только начало. Стоит ожидать определенного переселения русскоязычного населения, которое в свое время уехало из России. Консервативные европейцы, с которыми я общался, прежде всего не согласны с тем воспитанием, которое сейчас транслируется в Германии. Полагаю, что интерес будет не только к нашему селу. Люди будут искать уголки, где есть условия для жизни — работа, дороги, социальные объекты, спортивные секции.

Вадим Смагин на круглом столе в ИД «Алтапресс». Анна Зайкова

Часть имеющейся инфраструктуры завод построил вскладчину с государством. Сам Вадим Смагин поначалу от программы устойчиво развития сельских территорий отмахивался.

Сейчас признается: предприятие многое бы сделать не смогло, если бы действовало только хозспособом. «У нас точно не получились бы в микрорайоне такие широкие улицы, отличное освещение», — рассказал Смагин.

На сегодняшний момент все затраты, что ложатся на плечи муниципалитета по финансированию госпрограмм в Бочкарях, завод полностью берет на себя, чтобы это не было в ущерб другим селам, где нет таких крупных предприятий.

Кого надо поддерживать

Еще один предприниматель из Целинного района Павел Бейфорт уверен: вкладывать надо только в те села, где развивается экономика, иначе эффекта не будет.

При этом сама сельская местность должна стать привлекательна для инвесторов, по примеру свободных экономических зон. «Я бывал в Америке, где новые производства не привязаны к городу, они четко распределены по территории страны.

Поэтому нам не надо изобретать велосипед. Надо только перенять опыт, дополнить его и в этом направлении двигаться», — сообщил на круглом столе Бейфорт.

В настоящий момент в селе Дружба работают три госпрограммы — по сельской ипотеке, по привлечению специалистов и по строительству жилья. Последний опыт уникален — муниципальное жилье в Алтайском крае больше никто не строит.

Новый микрорайон в селе Дружба. Дмитрий Лямзин Новый микрорайон в селе Дружба. Дмитрий Лямзин Новый микрорайон в селе Дружба. Дмитрий Лямзин Новый микрорайон в селе Дружба. Дмитрий Лямзин

Сельхозпредприятие «Вирт» взяло на себя разработку проекта, его утверждение и 50% затрат по возведению домов, остальное — добавляет государство. Новоселу надо только позаботиться о ремонте и мебели.

Павел Бейфорт,

генеральный директор сельхозпредприятия «Вирт» ( Целинный район):

Я часто спорю с главой по поводу того, что у нас много отдаленных сел, где уже, скорее всего, не будет производства. И строить там новые школы, детские сады, я считаю, нецелесообразным. Надо сконцентрироваться на еще живом, найти эти самые точки роста и постараться максимально перевезти туда людей. Понимаю, что это непопулярная мера, но ее рано или поздно придется принять.

Кому поможет государство

Александр Чеботаев, в прошлом министр сельского хозяйства края, а ныне председатель Агросоюза, полагает: на спасение всех сел в стране у государства денег недостаточно.

Александр Чеботаев. Анна Зайкова

Он вспоминает: в 1986 году, когда он пришел в колхоз агрономом, было 9 тыс. га пашни, молочная ферма на 500 голов и 750 человек работающих. «Сейчас для такого объема надо 60 человек, — рассказал на круглом столе Чеботаев. — Но и тогда, и сейчас людей не хватает».

Что касается госпрограммы развития сельских территорий, то, скорее всего, она будет вновь трансформироваться, предполагает Чеботаев. Речь идет о так называемых опорных пунктах — крупных селах с развитой экономикой, которые государство и будет поддерживать.

Александр Чеботаев,

председатель Агросоюза:

У нас под эту систему подпадают только райцентры и города с населением до 45 тыс.человек. Давайте подумаем, в каждом ли райцентре есть крупное сельхозпредприятие?

Предприниматель из села Куяган и его мини-завод Анна Зайкова

Почему стройки оказались неэффективными

С тем, что у государства не хватает денег на развитие села, категорически не согласен Владимир Отмашкин, генеральный директор ГК «Союз». Отмашкин полностью уверен: деньги в стране есть, вопрос в том, как их правильно использовать.

В качестве примера руководитель «Союза» привел историю села Николаевка Михайловского района, которое полностью выгорело. А на его восстановление десятилетие назад потратили более 10 млрд рублей.

«Люди, которым мы построили дома, потом сказали: какие же они дураки, что не взяли компенсации и не переехали. Работы-то нет, делать нечего», — рассказал Отмашкин.

Владимир Отмашкин. Анна Зайкова

Свой аграрный бизнес «Союз» развивает в Косихинском районе, здесь у компании есть земельные угодья, фермы и своя переработка. Заработная плата в условиях приближенности к большому городу, высокая, но люди все равно не хотят работать.

«Говорим: приходи на работу. Приходит. Неделю отработал, ровно до получки, и пропал. Все! Уровень притязаний никакой. К сожалению, деревня — это печальный финал дурдома, давайте говорить прямо. И деньги в селе зарабатывают, прежде всего, на пособиях для детей», — громко заявил Владимир Отмашкин.

В Верх-Жилино, где проживает около 400 человек, инвестор в свое время на условиях софинансирования помог восстановить школу, отремонтировать Дом культуры. Но более 20 млн рублей ушли, по сути, в никуда — в сельском Доме культуры не оказалось работников, в школьных классах — по два-три ученика.

Село в Алтайском крае. Настасья Коваленко

Владимир Отмашкин,

генеральный директор ГК «Союз»:

Если в этой школе птичница пытается вести уроки биологии, уровень преподавания ясен. Теперь вопрос: зачем государству надо было вкладывать сотню миллионов рублей еще и в сельскую дорогу? Мы что, сверхбогатая страна? Давайте лучше дорогу построим у Бейфорта в Дружбе. Там хотя бы жизнь есть.

Чего стоит ожидать

Александр Балаков, председатель Союза крестьянских (фермерских) формирований края и руководитель крупного предприятия в Волчихинском районе, рассказывает: в его родном селе Селиверстово когда-то только в школе учились 700 человек, сейчас — 600 жителей всего.

«Остались только пенсионеры и те, кому некуда ехать», — рассказал Балаков.

Александр Балаков. Анна Зайкова

Приводит он еще один пример: село Приборовое, где есть отличная двухэтажная школа. Правда, учиться в ней почти некому — на все здание девять учеников.

«Я иногда езжу в Беленькое Угловского района, где работала программа сохранения малых сел. Такую дорогу там отгрохали — с велосипедными дорожками и освещением. В местной школе вставили новые окна, и в этот же год закрыли», — добавил Балаков.

Эксперт настаивает: селу нужна не программа развития, а программа регионализации и дальнейшего переселения, на которую уже можно «нанизывать» отстающую «социалку» — строить в живых селах школы, детские сада, дома культуры.

Предприниматель из села Куяган и его мини-завод Анна Зайкова

Александр Балаков,

генеральный директор «Алтайской продовольственой компании»:

У нас столько мест — Калиновка, Малиновка, Сидоровка. В советское время эти села взяли и перевезли. Мы и сейчас к этому движемся. Горько, больно, но это правда.

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